Terekam CCTV, Pelaku Jambret Gasak Tas Lansia di Rappocini

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Aksi penjambretan kembali terjadi di Kota Makassar. Seorang perempuan lanjut usia menjadi korban perampasan tas oleh pelaku tak dikenal di siang hari atau di siang bolong.

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Tamalate IV, Setapak 6, Kecamatan Rappocini, Minggu (29/3/2026. Korban diketahui bernama Nikmayati (66).

Berdasarkan rekaman CCTV yang beredar, korban saat itu berjalan seorang diri sambil membawa tas. Tiba-tiba, seorang pria yang mengendarai sepeda motor mendekat dari arah belakang dan langsung merampas tas milik korban.

Pelaku disebut mengenakan kaos lengan panjang, helm, serta membawa tas samping. Ia mengendarai sepeda motor matik tanpa pelat nomor belakang. Setelah berhasil mengambil tas korban, pelaku langsung melarikan diri.

Korban sempat berteriak meminta pertolongan, namun kondisi lorong yang sepi membuat pelaku dengan mudah kabur.

Nikmayati mengungkapkan, sebelum kejadian, dirinya sempat berpapasan dengan pelaku di ujung lorong. Namun, ia tidak menaruh curiga saat pelaku berbalik arah dan mengikuti dari belakang.

“Awalnya saya tidak curiga, sempat lihat dia berbalik arah. Tiba-tiba tas saya ditarik dari belakang,” ujarnya saat ditemui di lokasi, Senin (30/3/2026).

Akibat kejadian tersebut, korban mengaku kehilangan sejumlah barang berharga, termasuk kartu debit dan dokumen penting. Meski uang tunai dalam tas tidak banyak, kerugian tetap dirasakan cukup besar.

“Uangnya tidak sampai Rp200 ribu, tapi ada surat-surat dan kartu penting di dalam tas,” katanya.

Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Rappocini beberapa jam setelah kejadian. Korban berharap pelaku segera ditangkap, mengingat aksi serupa disebut pernah terjadi di kawasan tersebut.

Kapolsek Rappocini, Kompol Ismail, membenarkan pihaknya telah menerima laporan dan saat ini tengah melakukan penyelidikan. Polisi juga mendalami rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku.

“Kami sudah menerima laporan dan sementara melakukan penyelidikan, termasuk menganalisis rekaman CCTV,” ujarnya.(Jay)