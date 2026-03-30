Mallingkai Ilyas Pimpin Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor Sulselbar Periode 2026–2031

MAKASSAR, UPEKS– Mallingkai Ilyas resmi terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor (IKPM) Cabang Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) untuk periode 2026–2031.

Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Cabang (Muscab) 2026 yang dirangkaikan dengan kegiatan TASBIH (Tajammuk Syawwal dan Halal Bihalal) di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Ahad (29/3/2026).

Kegiatan ini dihadiri sekitar 200 alumni Pondok Modern Darussalam Gontor dari berbagai wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Selain menjadi ajang silaturahmi pasca-Idulfitri, forum ini juga menjadi momentum konsolidasi organisasi dan penentuan arah kepemimpinan ke depan.

Dalam Muscab yang berlangsung secara musyawarah mufakat, Mallingkai Ilyas, Lc., alumni tahun 2001 yang juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Mesir, dipercaya menakhodai IKPM Sulselbar lima tahun ke depan.

Dalam sambutan perdananya, ia menegaskan komitmen untuk menjaga nilai-nilai Gontor dalam kehidupan bermasyarakat.

“Sebagai alumni, kita membawa misi Gontor di tengah masyarakat. Bagaimana nilai-nilai Pondok Modern tetap terjaga. Di jidat kita ini ada tulisan ‘PM’ (Pondok Modern),” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada kepengurusan sebelumnya atas dedikasi dan kontribusinya.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Dr. Kasjim Salenda, M.Th.I., beserta seluruh jajaran pengurus sebelumnya atas pengabdian dan kerja kerasnya selama ini,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mallingkai menyoroti pentingnya kemandirian organisasi melalui partisipasi aktif seluruh anggota, khususnya dalam aspek pendanaan.

“Kita dorong partisipasi anggota melalui iuran rutin, minimal Rp20.000 hingga Rp30.000 per bulan per orang. Insya Allah ini akan sangat membantu operasional organisasi serta mendukung program peningkatan kapasitas kelembagaan,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyinggung momentum 100 tahun Pondok Modern Gontor sebagai peluang besar untuk memperkuat kontribusi alumni.

“Seratus tahun Gontor adalah momentum besar. IKPM Sulselbar harus berpartisipasi aktif, dan gaungnya harus dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya di Sulselbar,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini IKPM Sulselbar telah memiliki sekretariat permanen berupa gedung tiga lantai yang difungsikan sebagai pusat pendidikan dan kaderisasi.

Tak hanya itu, dalam waktu dekat IKPM Sulselbar akan meluncurkan lembaga pendidikan baru, yakni Darsa Islamic School untuk jenjang Play Group dan Taman Kanak-Kanak (TK).

“Insya Allah, Darsa Islamic School akan diresmikan pada Mei 2026 mendatang. Kita juga berdoa bersama semoga Bapak Pimpinan Pondok Modern Gontor berkenan hadir bersama kita dalam momentum peresmian tersebut,” ungkapnya.

Di bawah kepemimpinan periode 2026–2031, IKPM Sulselbar diharapkan semakin solid, progresif, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat.

Kegiatan TASBIH dan Muscab ini menjadi titik awal penguatan sinergi antaralumni, sekaligus mempertegas peran strategis IKPM Gontor sebagai wadah pengabdian di tengah masyarakat. (rls)