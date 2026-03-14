Demokrat Takalar Berbagi dan Buka Puasa Bersama

Takalar,Upeks.co.id– Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Takalar, Dr. H. Sindawa Tarang, S.H., M.M., M.H., senantiasa menjaga dan menunjukkan kepedulian serta komitmennya kepada para calon legislatif (Caleg) Partai Demokrat se Kabupaten Takalar yang tidak terpilih pada Pemilu 2024.

Bung ST, panggilan akrab Sindawa Tarang, pada kesempatan ini Sabtu (14/3/2026), kembali menyerahkan dana kompensasi triwulan I tahun 2026, sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan dan kontribusi mereka selama proses pemilihan.

Dana kompensasi tersebut diserahkan dalam acara buka puasa bersama yang digelar di Markas Besar DPC Partai Demokrat Kabupaten Takalar. Bung ST menyampaikan rasa terima kasih kepada para caleg yang telah berjuang keras untuk mengharumkan nama Partai Demokrat di Kabupaten Takalar, baik pada Pemilu, Pilkada yang lalu sampai saat ini.

“Kita semua tahu, perjuangan untuk menjadi wakil rakyat tidak mudah. Kalian telah memberikan yang terbaik untuk partai dan masyarakat. Meskipun belum berhasil, ini bukan akhir dari perjalanan politik kalian. Sebagai bentuk apresiasi, kami menyerahkan dana kompensasi kepada saudara-saudara sekalian setiap bulan selama lima tahun dengan ketentuan tetap loyal kepada partai dan aktif pada setiap kegiatan partai,* tegasnya.

Partai Demokrat Takalar sendiri berhasil meraih hasil yang sangat baik dalam Pemilu 2024 dengan perolehan 3 kursi, yang mana sebelumnya hanya 1 kursi, Namun, seperti halnya partai politik lainnya, tidak semua caleg yang diusung berhasil meraih kursi di legislatif. Meskipun demikian, ST menekankan bahwa kegagalan tidak boleh membuat semangat kader luntur, insya Allah kedepan bisa berhasil.

“Keberhasilan tidak hanya dihitung dari jumlah kursi yang diraih, tetapi juga dari bagaimana kita tetap solid dan kompak dalam situasi apapun. Sebagaimana yang telah kita tunjukkan pada pilkada kemarin, Mari terus bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik, Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit,” ujar eks Ketua Umum DPP APDESI dua periode ini.

Dana kompensasi ini, menurut ST, bukan hanya simbol penghargaan, tetapi juga dorongan moral agar para caleg tetap semangat melanjutkan kontribusi mereka dalam pembangunan daerah. Ia berharap, para Caleg yang belum terpilih tetap loyal dan aktif dalam setiap kegiatan partai. Sejumlah Caleg yang hadir mengaku bangga, terharu dan merasa dihargai oleh pimpinan partai.

Salah satunya adalah Ilham Jaya Torada, S.H.,M.Hum. Ia menyatakan, bahwa dana kompensasi ini membuktikan kepedulian, komitmen dan konsistensi seorang pimpinan partai seperti Bung ST kepada kadernya. “Bagi kami, ini bukan soal nilai materi, tapi perhatian dan penghargaan yang sangat berarti. Tidak semua partai atau pimpinan partai punya kepedulian seperti ini,” ucapnya.

“Selama partai Demokrat Takalar di pimpin Bung ST, menurut saya luar biasa. Selain pertemuan rutin, juga senantiasa menjaga nilai-nilai kekeluargaan sehingga kita semua solid untuk bersama-sama membesarkan partai kedepan,” ungkap mantan Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Takalar yang juga anggota DPRD Takalar dua periode yang akrab dipanggil Daeng Nambung ini.

Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Demokrat Takalar, Drs. Syukri Lawang, M.Pd yang turut hadir menyatakan, bahwa selain pemberian kompensasi, Bung ST juga memberikan THR dan paket Ramadan kepada pengurus Partai Demokrat, serta menyiapkan 1.000 paket Ramadan untuk masyarakat umum yang berhak dan layak diberikan.

“Selain penyerahan dana kompensasi Caleg, kita juga melaksanakan konsolidasi struktur Partai Demokrat tingkat DPAC dan Ranting serta anak Ranting se-Kabupaten Takalar, guna memastikan kesiapan Partai Demokrat menghadapi agenda-agenda politik baik nasional maupun daerah,” pungkasnya.(*)