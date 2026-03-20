Forkompagsi Siap Dikritik, tak Ingin MBG Dihapus

Takalar,Upeks.co.id– Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Mitra SPP Seluruh Indonesia (Forkompagsi) Dr. H. Sindawa Tarang, SH., MM., MH, memberikan tanggapan positif terkait maraknya unggahan masyarakat di media sosial (Medsos) mengenai menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Fenomena ini dinilai bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai bentuk pengawasan publik yang sangat efektif bagi keberlangsungan dan transparansi program unggulan pemerintah tersebut di lapangan.

“Kami siap menerima masukan maupun kritikan yang sifatnya membangun untuk evaluasi, perbaikan dan kesuksesan program ini,” ujar Ketua Umum DPP Persatuan Purna Bhakti Kepala Desa Seluruh Indonesia (Pepaksi) ini.

Hal ini dipaparkan ST, sapaan akrab Sindawa Tarang, saat berbicara pada rapat koordinasi (Rakor) antara Mitra, Kepala SPPG dan para kepala sekolah sewilayah Kecamatan Galesong Selatan (Galsel), Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), yang turut dihadiri Camat dan Forkopimcam se-Galsel.

ST selaku inisiator Rakor ini menegaskan, salah satu kunci suksesnya program MBG adalah adanya komunikasi yang baik dengan semua stakeholder, keterbukaan informasi dan partisipasi aktif warga di Medsos justru sangat membantu para mitra dalam melakukan evaluasi secara real-time, termasuk maksud dan tujuan Rakor ini.

“Dengan adanya postingan-postingan tersebut, kami dapat memantau secara langsung kualitas makanan, porsi, hingga ketepatan sasaran yang dilakukan oleh para relawan kami di masing-masing SPPG di berbagai daerah sebagai acuan untuk perbaikan tanpa harus ada teguran dari pihak BGN maupun pihak lain,” ungkapnya.

Di kesempatan itu, ST juga meminta rekan mitra SPPG di lseluruh Indonesia tak langsung reaktif menanggapi narasi liar di Medsos terkait program MBG. Ia berharap, agar pihak-pihak pemerhati MBG, penggiat Medsos dapat memberikan koreksi yang inspiratif, edukatif untuk perbaikan.

“Jangan hanya mencaci maki, aksi tidak simpatik atau terkesan kurang beretika dalam menyampaikan narasinya. Menghakimi sebelum memahami, Mari kita sama-sama melakukan koreksi untuk perbaikan. Saat ini kami para mitra memanfaatkan hari libur ini untuk betul-betul memperhatikan aspek fasilitas dan standar operasional yang layak dan lebih baik, sebelum operasional setelah liburan,” pungkasnya.

Menanggapi adanya keinginan agar MBG dihapus, ST mengatakan, jika anggaran MBG dikurangi apalagi dihapus bagaimana dengan masyarakat miskin yang tidak mampu menyediakan makan bergizi untuk anak-anaknya, bagaimana dengan jutaan relawan yang akan kehilangan lapangan kerja, bagaimana dengan jutaan petani, peternak dan UMKM yang sangat menggantungkan hidup dan masa depan keluarganya pada program MBG ini.

“Selama ini, saya melihat program MBG dapat menjadi solusi ganda: menciptakan generasi emas yang sehat sekaligus menggerakkan roda ekonomi rakyat secara nyata,” kata ST yang juga mantan Ketua Umum DPP APDESI dua periode ini.

Sementara itu, Camat Galsel, Nurhidayat Abdullah, sangat mengapresiasi pertemuan ini. Dalam paparannya, ia mengatakan jika saja semua mitra punya pandangan dan gagasan sama dengan ST yang secara pribadi menginisiasi pertemuan seperti ini, maka ia yakin masalah-masalah yang muncul di beberapa SPPG dapat terselesaikan dengan baik.

“Masalah pasti ada dan ruang untuk menyelesaikan masalah adalah komunikasi yang baik dengan semua pihak seperti yang kita lakukan hari ini. Saya berharap, pertemuan seperti ini lebih intens lagi agar program pemerintah seperti MBG dapat kita laksanakan dan sukseskan dengan baik,” harapnya.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengungkapkan, muncul sejumlah pihak yang memanfaatkan yayasan semata-mata untuk mengelola dapur MBG. Bahkan, lanjut dia, ada pihak yang mengelola banyak dapur sekaligus dengan tujuan menjadi ladang bisnis.

“Target (MBG) sangat tinggi sekali, muncul lah ternak-ternak yayasan. Banyak orang memiliki lebih dari satu dapur,” ungkap Nanik dalam workshop bertajuk Penguatan Strategi Komunikasi dan Implementasi Kehumasan, dikutip dari keterangan pers, Sabtu (7/3/2026).

Dalam beberapa kasus, kata Nanik, pengelolaan dapur lebih berorientasi pada keuntungan sehingga aspek fasilitas dan standar operasional kurang diperhatikan.

“Yang muncul adalah pengusaha-pengusaha berkedok yayasan, karena orientasinya bisnis tadi. Makanya, kamar pun enggak dipikirin, diminta AC susah, kalau peralatan rusak enggak mau ganti karena hitung-hitungannya bisnis,” lanjut Nanik.

Nanik menegaskan bahwa BGN tidak akan tinggal diam dan akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh mitra penyelenggara program ini. Kontrak kerjasama dengan mitra atau yayasan pada dasarnya hanya berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

“Mereka lupa, mereka hanya kontrak satu tahun yang bisa diperpanjang. Artinya, sewaktu-waktu kita bisa sudahi kerja sama dengan mereka,” kata dia.

Nanik menuturkan, program MBG bukan dirancang sebagai program bisnis, tetapi untuk membantu meringankan hidup kelompok miskin. “Kita akan luruskan lagi ke khitahnya bahwa MBG bukan bisnis, tapi MBG adalah program kemanusiaan, investasi sosial,” ucapnya.

Ia pun mengingatkan para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjalankan program sesuai pedoman teknis dan standar operasional yang telah ditetapkan. “Kalian sebagai kepala SPPG berjalan lah di koridor yang benar. Jalankan juknis, jalankan SOP,” tegas Nanik.

Dugaan markup bahan baku dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berujung pada kasus keracunan makanan massal kini menjadi sorotan tajam setelah Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dilaporkan ke Bareskrim Polri. Kasus ini memicu kekhawatiran serius terkait kualitas makanan yang diterima oleh masyarakat penerima manfaat program tersebut.

*Munculnya Kasus Keracunan Makanan Massal

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah daerah melaporkan insiden keracunan makanan massal yang diduga berasal dari distribusi makanan dalam program MBG. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengelolaan dan pengawasan bahan baku yang digunakan dalam program tersebut.

Insiden keracunan ini memicu dugaan adanya praktik penggelembungan harga bahan baku yang berdampak pada penurunan kualitas makanan yang disalurkan.

*Pelaporan Dugaan Markup ke Bareskrim

Merespons hal tersebut, organisasi masyarakat Baranusa mengambil langkah tegas dengan melaporkan dugaan markup bahan baku program MBG ke Bareskrim Polri. Ketua Baranusa, Adi Kurniawan, menegaskan bahwa laporan ini dibuat agar aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan tersebut.

BGN mengeklaim telah menutup celah korupsi dalam program MBG melalui sistem pengelolaan anggaran yang terdesentralisasi dan penggunaan teknologi perbankan.

Dana tidak didistribusikan melalui pejabat eselon pusat, melainkan langsung dari kas negara melalui bank Himbara ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau unit dapur di daerah.(*)