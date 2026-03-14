Hargai Momen Keberkahan dengan Berbagi Kebaikan, Bank Mandiri Gelar Buka Puasa dan Santunan Masyarakat Rentan di Makassar

Makassar, Upeks – Dalam semangat Ramadan 1447 Hijriah, Bank Mandiri menggelar kegiatan Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim di Kota Makassar. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bank Mandiri yang selaras dengan semangat “Hargai Momen Keberkahan dengan Berbagi Kebaikan” dalam menghadirkan manfaat sosial berkelanjutan bagi masyarakat.

Melalui inisiatif ini, Bank Mandiri menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan sosial, sekaligus memperkuat keterikatan antara perusahaan, karyawan, dan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Momentum Ramadan dimanfaatkan sebagai ruang untuk memperkuat nilai empati, kebersamaan, dan kepedulian sosial.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri, Ari Rizaldi. Dalam kesempatan tersebut, Ari Rizaldi menyampaikan bahwa bulan Ramadan merupakan momentum strategis bagi perusahaan untuk memperkuat solidaritas sosial melalui aksi nyata yang memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat.

“Melalui kebersamaan dan aksi berbagi yang kami lakukan hari ini, Bank Mandiri berharap dapat menghadirkan keberkahan yang bermakna, sekaligus memperkuat hubungan yang harmonis dengan masyarakat di Wilayah Makassar,” ujar Ari, di Makassar, Sabtu (14/3).

Pada kesempatan yang sama Regional CEO Bank Mandiri Region X/Sulawesi & Maluku Nunung Andreas Wisnu P menjelaskan, kegiatan ini mencerminkan komitmen Bank Mandiri untuk senantiasa hadir dan berperan aktif dalam berbagai momentum sosial yang sarat dengan nilai kemanusiaan. Melalui semangat berbagi di bulan suci Ramadan, perusahaan berupaya menghargai setiap momen keberkahan dengan memberikan kontribusi yang relevan dan berdampak.

“Selain kegiatan buka puasa bersama, Bank Mandiri juga menyalurkan santunan kepada masyarakat sekitar 3.200 sebagai wujud nyata kepedulian sosial. Bantuan tersebut disalurkan dalam berbagai bentuk, antara lain paket perlengkapan sekolah, paket kesehatan, serta paket sosial yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan dasar penerima manfaat,” ujar Nunung.

Kegiatan buka puasa bersama dan pemberian santunan ini merupakan bagian dari rangkaian inisiatif sosial Bank Mandiri yang secara konsisten dilaksanakan di berbagai wilayah operasional. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, Bank Mandiri tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan perbankan, tetapi juga berkontribusi aktif dalam membangun nilai sosial dan memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.

Secara keseluruhan, melalui program Mandiri Berbagi Kebaikan, Mandiri Group menyalurkan bantuan kepada lebih dari 114.000 penerima manfaat sepanjang bulan Ramadan. Program ini menyasar yatim piatu, lansia, dhuafa, komunitas rentan, serta masyarakat di sekitar wilayah operasional Bank Mandiri.

Bukan hanya itu, untuk melengkapi semangat Ramadan dan Idul Fitri, Bank Mandiri kembali menghadirkan program mudik bersama sebagai wujud komitmen dalam mendukung kelancaran perjalanan masyarakat ke kampung halaman. Tahun ini, Bank Mandiri menyiapkan fasilitas mudik gratis dengan 80 kota tujuan yang dapat diikuti secara terbuka oleh masyarakat.

“Sebagai agen pembangunan, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus mengintegrasikan nilai-nilai sosial dalam setiap inisiatif perusahaan. Melalui semangat berbagi di bulan Ramadan ini, kami berharap dapat memperkuat sinergi dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan,” pungkas Ari.