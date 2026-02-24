Warga Binaan Rutan Pangkep “War” Takjil di Tanpan Ramadan Fair

PANGKEP, UPEKS.co.id–Meski berada dibalik jeruji besi, warga binaan rumah tahanan (rutan) kelas 2B Pangkajene, Pangkep tetap menikmati suasana Ramadan semarak dan bahagia.

Warga binaan Rutan Kelas 2B Pangkep tetap dapat berburu atau war takjil jelang berbuka puasa.

Tahun ini, di rutan kelas 2B Pangkep terasa semakin semarak dengan hadirnya bazar takjil yang digelar di area blok hunian, Senin (23/2).

Inisiatif ini dihadirkan sebagai upaya menghadirkan nuansa berburu takjil agar warga binaan tetap dapat merasakan atmosfer Ramadan layaknya berada di tengah-tengah masyarakat.

Menjelang waktu berbuka, salah satu sudut Rutan Pangkep berubah menjadi pasar dadakan bertajuk “Tanpan Ramadan Fair”.

Bazar ini menyediakan beragam jajanan dengan harga terjangkau yang merupakan produk dari mitra Koperasi Primkopasindo. Aneka kue tradisional khas Sulawesi Selatan, gorengan, hingga minuman segar tertata rapi dan siap dinikmati.

Tanpan Ramadan Fair dijadwalkan berlangsung setiap hari sepanjang bulan suci Ramadan. Selain untuk mengobati kerinduan warga binaan terhadap momen ngabuburit, bazar ini juga menjadi sarana pembinaan kemandirian, khususnya bagi warga binaan yang dilibatkan dalam proses penjualan produk.

Kepala Pengamanan, Abd Jalil, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk inovasi pembinaan yang tetap mengedepankan pengawasan dan ketertiban.

“Kami mendukung kegiatan ini sebagai bagian dari pemenuhan hak rekreatif warga binaan selama Ramadhan. Meski demikian, pengamanan tetap kami perketat di sekitar lokasi bazar agar situasi tetap aman dan kondusif,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta dampak positif secara psikologis bagi warga binaan sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan Rutan. Kehadiran bazar takjil ini menjadi bukti bahwa semangat Ramadhan tetap dapat tumbuh di balik tembok Rutan. (sah)