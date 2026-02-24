Bupati Enrekang Hadiri High Level Meeting TPID dan TP2DD Sulsel

ENREKANG, UPEKS.co.id–Bupati Enrekang, H. Muh. Yusuf Ritangga menghadiri High level meeting (HLM) Tim pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan tema “Upaya Stabilisasi Harga Jelang Momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan–Idulfitri Tahun 2026 serta Sinergi Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan.” Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (13/2/2026). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan,Fatmawati Rusdi.

HLM ini dihadiri oleh para Kepala Daerah se-Sulawesi Selatan, unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia, instansi vertikal, serta jajaran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Kehadiran Bupati Enrekang bersama Sekretaris Daerah,Kepala BKAD dan Kepala Badan Pendapatan Daerah menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam menjaga stabilitas harga serta mendukung percepatan digitalisasi transaksi pemerintahan daerah.

Yusuf Ritangnga mengatakan Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.

“Selain itu, forum ini juga mendorong optimalisasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah,” kata Yusuf Ritangnga.

Dalam forum ini jg dibahas penguatan kelembagaan TP2DD termasuk penyusunan dan pembaruan road map,pembaruan regulasi Elektronisasi Transaksi Pembayaran Daerah (ETPD) dan implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKIP).

“Melalui diskusi strategis dan penyampaian arahan, para peserta menyepakati langkah-langkah konkret pengendalian inflasi daerah, penguatan peran TP2DD, serta optimalisasi kanal pembayaran digital di masing-masing Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten Enrekang. Diharapkan, sinergi ini mampu menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Sulawesi Selatan,” H. Muh. Yusuf Ritangnga. (Sry)