Bupati Takalar Daeng Manye Resmi Luncurkan Digitalisasi Gudep Pramuka, Wujudkan Kepramukaan Modern dan Adaptif

TAKALAR, UPEKS.co.id–Bupati Takalar Daeng Manye secara resmi membuka Finalisasi dan Launching Digitalisasi Gugus Depan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Takalar, dengan tema “Pramuka Adaptif, Inovatif, dan Berdaya Saing”, yang diikuti seluruh Majelis Pembimbing Gugus Depan (Mabigus) se-Kabupaten Takalar di Gedung Kwarcab Takalar, Senin (23/2/2026).

Bupati Takalar yang juga menjabat sebagai Mabicab Takalar menyampaikan bahwa Gerakan Pramuka harus mampu mengikuti perkembangan zaman, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, saat ini hampir seluruh aspek kehidupan telah terdigitalisasi, sehingga kepramukaan pun perlu bertransformasi agar tetap relevan dan diminati generasi muda.

“Digitalisasi gudep menghadirkan sistem pengelolaan kepramukaan yang terintegrasi, mulai dari administrasi anggota, pelaporan kegiatan, hingga pembinaan berbasis data,” ujarnya.

Ia menegaskan, program ini diharapkan dapat memperkuat efisiensi pembinaan, meningkatkan akurasi pendataan anggota, serta memperluas akses pembelajaran dan informasi kepramukaan di seluruh wilayah Kabupaten Takalar. Dengan sistem digital, proses monitoring dan evaluasi kegiatan dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan terukur.

“Peluncuran sistem digital gudep menjadi simbol dimulainya pengelolaan kepramukaan modern di Takalar yang lebih transparan, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” tambah Daeng Manye.

Sementara itu, Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Takalar, H. Alamsyah Demma dalam laporannya menyampaikan bahwa digitalisasi gugus depan ini merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan era revolusi industri 4.0 dan transformasi digital. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pembina, pengurus, dan anggota dalam mengakses informasi, mengelola administrasi, serta mendokumentasikan kegiatan secara sistematis.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Takalar berharap Gerakan Pramuka dapat menjadi motor penggerak pembinaan karakter generasi muda yang tangguh, berintegritas, serta siap menghadapi tantangan global tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan dan semangat gotong royong. Digitalisasi ini juga menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan Pramuka Takalar yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing di tingkat daerah maupun nasional. (Jahar)