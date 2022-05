Dilantik AHY via Virtual, Ni’matullah Sah Nakhodai Demokrat Sulsel

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Ni’matullah Erbe sah menakhodai Partai Demokrat Sulsel Periode 2022-2027, Sabtu (28/05/2022).

Ni’matullah bersama 260 pengurus Partai Demokrat Sulsel dilantik via virtual oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Hotel Four Points by Sheraton Makassar.

Meski begitu, sejumlah elite Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat hadir langsung. Di antaranya adalah Sekretaris Jenderal DPP Teuku Riefky Harsya, Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron.

Diketahui, sebanyak 51 persen kursi di kepengurusan yang totalnya 260 orang diisi milenial. Sementara dari total pengurus tersebut, 39 persen di antaranya adalah perempuan.

“Era sudah berubah. Sekarang ini kelompok milenial adalah pemilik zaman,” ungkap Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, H Ni’matullah Erbe soal komposisi kepengurusannya saat dikonfirmasi.

Oleh karena itu, lanjut Wakil Ketua DPRD Sulsel ini, partai juga harus ikut bertransformasi. Partai Demokrat mengambilbl posisi untuk bersama milenial tersebut.

“Bonus demografi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan berkontribusi melalui Partai Demokrat. Ini penegasan Ketum AHY pada berbagai kesempatan,” ujarnya.

Maka dari itu, lanjutnya, dalam menyusun kepengurusan bersama formatur, ia mempertimbangkan asas keberlanjutan dan regenerasi. “Teman-teman Milenial ini kita siapkan untuk kaderisasi sekaligus regenerasi,” jelasnya.

Soal perempuan, lanjut Ulla—panggilan akran Ni’matullah—jika aturan hanya mensyaratkan 30 persen, Partai Demokrat lebih banyak lagi. Karena semangatnya memang bukan sekadar memenuhi kuota, tapi memberi ruang dan kesempatan yang lebih besar.

“Dan ini tidak main-main. Lihat saja di DPRD Sulsel, Demokrat menempatkan 10 legislator dan tiga orang di antaranya adalah perempuan,” ungkapnya.

Tradisi baik ini, bagi Demokrat akan terus dilanjutkan. Partai Demokrat akan terus bertransformasi dalam memperjuangkan harapan rakyat dan menjawab tantangan zaman. “Ini sekaligus menjadi penegasan bahwa kaum milenial, perempuan, itu tempatnya di Partai Demokrat,” tegasnya. (mah)