Buka Puasa Dengan Pemandangan Dari ON20 Hall & Dine

Makassar, Upeks– Menyambut bulan puasa, ASTON Makassar Hotel menawarkan sajian menu buka puasa dengan pemandangan yang luar biasa dari ON20 Hall & Dine.

Sama seperti tahun sebelumnya, ON20 Hall & Dine menjadi salah satu tempat favorit untuk berbuka puasa karena pemandangan yang diberikan dari ketinggian lantai 20 ini terbilang sangat istimewa karena langsung dapat melihat indahnya matahari terbenam di Pantai Losari.

Promo yang dikeluarkan kali ini mulai dari paket iftar yang disajikan di ON20 Hall dengan tema “Ngabuburit di ON20” dan juga berbagai ruangan seperti Ballroom & ruangan meeting lainnya. Pihak manajemen menawarkan paket yang berbeda dengan kapasitas ruangan yang berbeda pula.

“Kami menawarkan paket-paket khusus untuk setiap kegiatan. ON20 Hall sendiri kami tawarkan untuk paket “Ngabuburit di ON20” All You Can Eat diharga RP 148.000nett/pax yang setiap harinya dibuka untuk umum,” ungkar Zubair, Food & Beverage Manager ASTON Makassar dalam siaran persnya, Selasa (22/3/2022).

Tak hanya itu, Zubair juga memberikan penawaran lebih murah bagi tamu-tamu yang ingin menyelenggarakan kegiatan khusus dengan menggunakan ruangan pertemuan dengan harga Rp138.000nett/pax dengan melakukan pemesanan khusus.

“Paket Iftar ini nantinya hanya disediakan jika ada pemesanan khusus jadi bukan umum. Kalau untuk sehari-harinya dibuka untuk umum lokasinya di ON20 Hall dengan menu yang berbeda setiap harinya dan akan kembali dirotasi setelah 10 hari kemudian,” tambahnya.

Pihaknya menyarankan bagi tamu-tamu yang ingin “Ngabuburit di ON20” sebaiknya melakukan pemesanan lebih dulu agar mencegah terjadinya lonjakan pengunjung mengingat pihaknya masih membatasi venue dengan mengikuti protokol kesehatan.

Dikesempatan lain, Marcom ASTON Makassar, Rari Maharani juga memberikan penawaran bagi tamu yang ingin menginap diperiode bulan Ramadan, pihaknya mengeluarkan promo mulai harga Rp650.000nett/malam untuk menginap di tipe kamar Deluxe.

“Paket menginap sudah termasuk sahur / sarapan untuk 2 orang, juga Ta’jil untuk 2 orang yang berlokasi di D’Lounge lantai 19,” Ungkapnya.

Rari juga menambahkan bahwa bagi tamu menginap dengan paket tersebut juga sudah bisa menikmati diskon senilai 10% untuk pemesanan Ngabuburit di ON20 All You Can Eat. (*)