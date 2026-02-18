Takalar Serentak Sambut Ramadhan 1447 H, Ribuan Titik Syiar Terpasang hingga ke Pelosok

Takalar,— Menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kecamatan Pattallassang menggelar pemasangan spanduk “Semarak Ramadhan” secara serentak di seluruh wilayahnya. Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan bersama Pemerintah Kabupaten Takalar yang dilaksanakan serentak di seluruh kecamatan.

Di Kecamatan Pattallassang, sebanyak 60 lembar spanduk telah terpasang di 9 kelurahan, tersebar di kantor kecamatan, kantor kelurahan, masjid, serta mushallah. Pemasangan dilakukan sebagai upaya menguatkan syiar Islam, memperindah lingkungan, sekaligus membangun semangat kebersamaan masyarakat dalam menyambut bulan penuh berkah.

Bupati Takalar, Daeng Manye, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan suasana religius dan penuh persaudaraan di tengah masyarakat.

“Ramadhan adalah momentum memperkuat keimanan sekaligus mempererat kebersamaan. Pemasangan spanduk serentak ini bukan sekadar simbol, tetapi ajakan kepada seluruh masyarakat untuk menyambut Ramadhan dengan hati yang bersih, penuh kedamaian, dan semangat berbagi,” ujar Daeng Manye.

Camat Pattallassang, Bansuhari Said, menegaskan bahwa pihaknya bergerak cepat memastikan seluruh titik strategis terpasang spanduk tepat waktu.

“Sesuai arahan pimpinan, Kami ingin menghadirkan suasana Ramadhan yang terasa hingga ke lingkungan terkecil. Ini adalah bentuk pelayanan dan perhatian pemerintah agar masyarakat merasakan semarak Ramadhan sejak awal,” ungkap Bansuhari Said.

Antusiasme masyarakat juga terlihat dari dukungan warga di berbagai kelurahan. Seorang warga Kelurahan Kalabbirang, Rahmat (45), mengapresiasi langkah pemerintah tersebut.

“Lingkungan jadi terasa lebih hidup dan religius. Anak-anak juga jadi bertanya tentang Ramadhan, sehingga ini sekaligus menjadi pengingat bagi keluarga,” katanya.

Hal senada disampaikan warga Kelurahan Pappa, Nurhayati (39), yang berharap kegiatan ini dapat mempererat kebersamaan warga.

“Semoga Ramadhan tahun ini membawa kedamaian dan keberkahan bagi semua. Kami senang pemerintah hadir dan ikut menyemarakkan,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Takalar berharap gerakan serentak ini mampu membangun suasana Ramadhan yang khusyuk, aman, dan penuh nilai kebersamaan di seluruh wilayah, sekaligus memperkuat identitas Takalar sebagai daerah yang religius dan harmonis. (*)