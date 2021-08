Ayo Belanja Super Hemat! Alfamidi Hadirkan Promo HAP RPM dan PHP-in, Ini Daftar Produknya

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Halo family Midi, kali ini Alfamidi kembali menghadirkan sejumlah promo belanja super hemat di periode 23-29 Agustus 2021.

Ya, minggu ini Alfamidi menghadirkan promo HAP bersama promo RPM dan PHP-in untuk masyarakat yang ingin berbelanja super hemat di Alfamidi.

Marketing Manager Alfamidi Sulselbar, Bachry Baharuddin yang akrab di sapa Riri ini mengungkapkan, bagi konsumen khusus member Alfamidi yang membeli pulsa minimal 150k All Operator akan mendapatkan gratis 1 pc Alfamidi Fac Tissue 220’s.

Untuk promo HAP, yakni produk ABC Kecap Manis 225ml hanya seharga Rp7.900, ABC Kecap Manis 700ml

Rp19.900, beli 5pcs Alfamidi air mineral 550ml/ Beli 3pcs Alfamidi air mineral 1500ml hanya Rp 10.000, Mie Sedap Goreng 5x90gr Rp11.900, Rinso Liq Detergen Anti Noda/Royal Gold/Gentle Ref. 700ml/750ml Rp18.500 dan Pepsodent PG Act 123 herbal 190gr hanya Rp16.500.

Sedangkan promo PHP-in, lanjut Riri, yakni konsumen hanya menambah Rp3.000 dapat 2pcs Frisian Flag Choco/ Choco Hazelnut Pet 270gr Rp8.000 (Tidak berlaku kelipatan & berlaku untuk varian sama).

Selanjutnya, Paroti Pisang Coklat 70gr Rp5.000 +Tidak berlaku kelipatan & berlaku untuk varian sama). Dan konsumen cukup menambah Rp5.000 untuk dapat 2pcs Fisherman’s SF All Variant 25gr Rp16.900.

Terakhir, promo RPM yaitu, konsumen bisa membeli 2 Chitato All Variant 68gr dengan harga Rp19.200/2pcs, Frisian Flag UHT PF Full Cream/Cokelat 900ml

Rp15.400, SoKlin Liq. Detergen All Variant 750ml/800ml Rp13.900, Dettol BW All Variant 410/450ml Rp19.900 dan HIT Aerosol Orange 600ml Rp27.900

“Dapatkan ekstra potongan Rp1.000 dengan pembayaran Gopay atau ekstra potongan Rp 1.000 dengan pembayaran ShopeePay,” katanya.

Adapun syarat Ketentuan RPM, yaitu potongan Gopay dan ShopeePay hanya berlaku di Promo RPM, khusus pembayaran dengan Gopay & ShopeePay minimal transaksi Rp10.000 (Tidak termasuk susu bayi di bawah 1 tahun dan produk rokok), dan harga berlaku untuk 1 barang/transaksi/struk (Tidak dapat digabung dengan promo Gopay & ShopeePay lainnya).

Riri pun mengajak kepada seluruh masyarakat untuk gunakan Aplikasi Midi Kriing karena memudahkan Konsumen Alfamidi untuk berbelanja tanpa harus ke toko.

“Caranya sangat mudah konsumen bisa mengunduh aplikasi Midi Kriing lewat Google Play bagi pengguna android dan App Store bagi pengguna iOS. “Terdapat ribuan produk tersedia serta promo menarik bagi pengguna aplikasi Midi Kriing,” ujarnya.

Soal ongkos kirim, lanjut Riri, konsumen juga tak perlu khawatir. Layanan Midi Kriing ini gratis Ongkir. Aplikasi ini juga melayani berbagai pembayaran digital. Artinya konsumen tidak perlu repot-repot menyediakan cash di rumahnya ketika barang sampai.

“Barang belanjaan yang dibeli konsumen lewat Midi Kriing dikirim dari Alfamidi terdekat. Fitur ini tentu meningkatkan kecepatan pengiriman barang yang dipesan.Di musim pandemi covid-19 seperti sekarang, Midi Kriing menjadi solusi berbelanja yang lebih aman,” terang Riri. (rif)