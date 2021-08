Miliki Toyota Impian dengan EZ Deal; Cicilan Super Ringan Hanya Rp2 Jutaan

MAKASSAR, Upeks.co.id — Kalla Toyota terus berinovasi dengan berbagai program penjualannya yang sangat memudahkan pelanggan setianya. Kalla Toyota kemudian hadirkan EZ Deal, program terbaru yang mulai berlaku Agustus 2021. Salah satu keuntungan dari program ini ialah pelanggan dapat memiliki Toyota Impian dengan cicilan ringan berjenjang yang menyesuaikan dengan jenjang karier pelanggan hingga memberi kemudahan dalam memiliki Toyota terbaru di masa depan.

Kalla Toyota memperkenalkan program EZ Deal secara perdana di Garasi Mal Ratu Indah (MaRI), Rabu (25/8/2021). EZ Deal merupakan program terbaru Toyota yang bekerjasama dengan Toyota Astra Finance (TAF) dan Astra Credit Company (ACC) dan berlaku di seluruh area penjualan Kalla Toyota, yaitu di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Dengan EZ Deal, pelanggan dapat memiliki Toyota Yaris dan Toyota Raize dengan cicilan yang lebih ringan. Toyota Yaris mulai Rp3 jutaan per bulan dan Toyota Raize mulai Rp2 jutaan per bulan.

“EZ Deal hadir untuk memberi solusi bagi pelanggan dalam memiliki Toyota Impian yang stylish, tanpa perlu bayar mahal.

Kemudian, pelanggan bisa lebih hemat dengan cicilan yang lebih ringan. Cicilan pun bisa disesuaikan dengan perkembangan karier pelanggan serta lebih mudah melakukan trade in untuk tetap up to date pada unit Toyota terbaru,” ungkap Fajriaty Muhammadiah, Marketing & Customer First General Manager Kalla Toyota.

EZ Deal berlaku untuk tenor 6 tahun yang terbagi menjadi 3 termin. Dengan rincian termin pertama ialah masa cicilan 1-2 tahun atau bulan 1-24 bulan. Termin kedua adalah masa cicilan 3-4 tahun atau bulan 25-48. Nah, di termin kedua inilah cicilan dapat mengikuti kenaikan pendapatan customer.

Kemudian, di termin ketiga ialah masa cicilan 5-6 tahun atau bulan 49-72. Pada termin ketiga cicilan lebih fleksibel karena customer bisa memilih untuk melanjutkan cicilan atau melakukan trade in Toyota lama dengan Toyota yang baru.

“Benefit yang diberikan dalam program EZ Deal memang sangat menguntungkan customer karena pada dua tahun pertama, Kalla Toyota memberikan cicilan terendah dan competitive. Cicilan akan bertingkat sesuai dengan kenaikan penghasilan dan jenjang karir cutomer serta opsi yang fleksibel untuk cicilan termin ketiga atau tahun 5-6, yaitu lanjutkan pembayaran atau tukar tambah dengan Toyota baru,” jelas Fajriaty.

Kalla Toyota memiliki aplikasi berbasis digital bernama K-Tos sebagai optimalisasi layanan purnajualnya. Dengan tagline ‘Kemudahan Dalam Genggaman’, aplikasi ini memiliki tiga layanan utama, yaitu layanan booking service, layanan order part, dan layanan live chat di WhatsApp Kalla Toyota.(rls)