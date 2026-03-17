Dukung Arus Logistik Lebaran, Astra UD Trucks Hadirkan Layanan Siaga 2026

JAKARTA, UPEKS.co.id — Astra UD Trucks kembali ambil bagian dalam program Astra Siaga Lebaran 2026 dengan menyiapkan berbagai layanan purna jual bagi kendaraan niaga yang tetap beroperasi selama periode 17–28 Maret 2026.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan armada pelanggan tetap dalam kondisi prima, sekaligus menjaga kelancaran distribusi kebutuhan masyarakat selama arus mudik hingga arus balik Lebaran.

Selama periode tersebut, kendaraan logistik diperkirakan tetap beroperasi untuk mengangkut berbagai kebutuhan penting seperti BBM dan BBG, bahan pokok, hingga barang logistik lainnya, sesuai ketentuan operasional yang ditetapkan pemerintah.

Untuk mendukung hal tersebut, Astra UD Trucks menghadirkan layanan UD 24/7 Technical Assistance dan UD 24/7 Emergency Service yang dapat diakses pelanggan kapan saja. Melalui layanan ini, pelanggan dapat memperoleh panduan teknis secara langsung tanpa biaya serta penanganan darurat dari mekanik tersertifikasi.

Selain layanan darurat, Astra UD Trucks juga menyiagakan bengkel di 17 cabang yang tersebar di berbagai wilayah strategis.

Dukungan layanan diperkuat dengan 7 titik On Site Service serta 2 titik On Site Sharing di area operasional pelanggan, sehingga proses perawatan maupun perbaikan kendaraan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.

Chief Executive Astra UD Trucks, Bambang Widjanarko, mengatakan kesiapan layanan tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kelancaran operasional pelanggan selama masa Lebaran.

“Kesiapan layanan ini kami lakukan untuk mendukung kelancaran operasional pelanggan selama periode Lebaran,” ujarnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh tim yang tetap bertugas selama masa libur.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh mekanik dan tim di lapangan yang tetap siaga melayani pelanggan. Peran mereka sangat penting dalam menjaga kendaraan pelanggan tetap beroperasi dengan baik,” tambahnya.

Di sisi lain, Astra UD Trucks juga terus mendorong peningkatan keselamatan berkendara melalui berbagai pelatihan safety driving bagi pengemudi kendaraan niaga.

Program ini merupakan bagian dari penerapan prinsip LK3 yang bertujuan meningkatkan kesadaran pengemudi serta menekan risiko kecelakaan, khususnya pada periode dengan mobilitas tinggi seperti Lebaran.

Melalui berbagai dukungan tersebut, Astra UD Trucks berharap operasional kendaraan niaga tetap berjalan lancar sehingga distribusi logistik nasional selama masa libur Lebaran dapat berlangsung aman dan efisien. (Mimi)