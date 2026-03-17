Arus Mudik Laut Pangkep, UPP Maccini Baji Siagakan Life Jacket Gratis

PANGKEP,UPEKS.co.id–Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Maccini Baji membuka Posko Angkutan Laut Lebaran 2026 dengan menyediakan peminjaman life jacket gratis bagi kapal tradisional antar pulau di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).

Petugas Penilik Kelaiklautan Kapal, Capt. Abdul Gani, mengatakan layanan ini telah berjalan selama tiga hari untuk mendukung kelancaran dan keselamatan arus mudik Lebaran.

“Kegiatan ini sudah berjalan tiga hari. Kami dari UPP Kelas II Maccini Baji hadir untuk memfasilitasi mudik Lebaran, salah satunya dengan menyediakan stasiun peminjaman life jacket gratis bagi jolloro atau kapal tradisional yang mengangkut penumpang,” kata Abdul Gani, Selasa (17/3/2026).

Saat ini, sekitar 100 unit life jacket tersedia dari target 500 unit. Tambahan perlengkapan diharapkan segera datang dari sejumlah stakeholder, seperti Tonasa Line dan Pelni.

Peminjaman dilakukan secara bergilir kepada kapal yang beroperasi di Sungai Pangkajene, dengan alokasi sekitar lima hingga sepuluh unit per kapal, menyesuaikan kapasitas dan ketersediaan.

Selain itu, UPP bersama Polairud dan Dinas Perhubungan juga mengimbau nahkoda agar tidak mengangkut penumpang melebihi kapasitas serta memastikan penggunaan life jacket.

“Tujuannya untuk memastikan penumpang yang bepergian dari pulau-pulau ke daratan tetap memperhatikan aspek keselamatan,” kata Abdul Gani.

Lonjakan penumpang diperkirakan terjadi pada H-2 hingga H-1 Lebaran, seiring meningkatnya mobilitas warga kepulauan menuju daratan. (sah)