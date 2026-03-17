Libur Nyepi dan Idulfitri, BRI Makassar Siapkan Uang Tunai Rp779 M 

MAKASSAR, UPEKS.co.id— PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Region 15 Makassar menyiapkan uang tunai sebesar Rp779 miliar, untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat selama periode libur panjang Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah tahun 2026.

Regional CEO BRI Makassar, D. Argo Prabowo, mengatakan, penyediaan uang tunai tersebut diproyeksikan untuk mengantisipasi kebutuhan transaksi selama periode libur tujuh hari, mulai 18 hingga 24 Maret 2026.

Argo memastikan distribusi uang tunai dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing unit kerja, serta wilayah yang mengalami peningkatan aktivitas ekonomi.

Menurut Argo, kebutuhan uang tunai tahun ini dihitung lebih efisien seiring meningkatnya preferensi masyarakat dalam menggunakan transaksi digital.

BRI memproyeksikan kebutuhan kas selama Ramadan dan Idul Fitri 2026 sebesar Rp779 miliar, atau lebih rendah sekitar 14% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya transaksi tarik tunai.

Meski demikian, BRI tetap memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai, agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama periode Ramadan dan Idul Fitri.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi perseroan dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi sekaligus memastikan kualitas layanan perbankan tetap optimal.

Selain kesiapan likuiditas, BRI juga memastikan keandalan sistem layanan agar nasabah dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman.

Seluruh jaringan layanan, termasuk Super Apps BRImo yang memiliki lebih dari 100 fitur, disiapkan untuk mendukung kemudahan transaksi kapan saja.

BRI juga mengoptimalkan jaringan e-channel yang meliputi 1.219 unit ATM dan CRM, 7.974 EDC merchant, 246.174 merchant QRIS, serta 70.136 agen BRILink yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Jaringan tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perbankan selama libur panjang.

Untuk mendukung layanan informasi, nasabah dapat memanfaatkan Asisten Virtual BRI “Sabrina” melalui WhatsApp di nomor 0812 1214 017 yang tersedia 24 jam.

Selain itu, layanan Contact BRI juga dapat diakses melalui nomor 1500017 atau pusat bantuan di aplikasi BRImo.

Argo menegaskan, BRI berkomitmen menghadirkan layanan perbankan yang andal dan mudah diakses, sehingga kebutuhan transaksi keuangan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri dapat terpenuhi dengan aman dan nyaman. (eky)