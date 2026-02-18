Kejati Sulsel Eksekusi Mira Hayati, Pemilik Kosmetik Ilegal Divonis 2 Tahun Penjara

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Kejati Sulsel melalui Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) sekaligus Jaksa Eksekutor Bidang Pidana Umum, bersama Tim Kejari Makassar dan didukung penuh oleh Tim Intelijen Kejati Sulsel, melakukan eksekusi terhadap terpidana kasus kosmetik berbahaya, Mira Hayati.

Kajati Sulsel, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, eksekusi ini dilaksanakan setelah pihaknya menerima salinan putusan lengkap dari Pengadilan Negeri Makassar, pada Rabu (18/2/2026).

“Jadi setelah kita terima salinan putusannya dari Pengadilan Negeri Makassar, kita juga langsung melakukan eksekusi, ” kata Kajati Sulsel saat merilis ekseskusi Mira Hayati, di Kantor Kejati Sulsel, Rabu (18/2/2026).

Kajati Sulsel menyebut, proses penjemputan terhadap terpidana yang dikenal publik sebagai pemilik brand MH Cosmetic tersebut dilakukan di kediaman pribadinya di kawasan Tamalanrea, Kota Makassar.

Disebutkan Kajati Sulsel, pelaksanaan eksekusi berjalan dengan lancar, terukur, dan transparan dengan disaksikan langsung oleh aparat lingkungan setempat, yakni Ketua RT 1 RW 7, Kelurahan Kapasa Raya.

“Langkah eksekusi ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 12016 K/PID.SUS/2025 tertanggal 19 Desember 2025 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dengan terbitnya putusan tersebut, Jaksa Eksekutor wajib segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana, “tegas Kajati Sulsel.

Kajati menjelaskan, berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung, terpidana Mira Hayati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terkait peredaran produk skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya merkuri.

“Atas perbuatannya, terpidana dijatuhi vonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 1 Miliar subsider bulan kurungan. Terpidana langsung dibawa menuju Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1A Makassar untuk mulai menjalani masa hukumannya,” jelasnya.

Didik Farkhan Alisyahdi, menegaskan bahwa tidak ada ruang kompromi dalam penegakan hukum terhadap kasus yang membahayakan kesehatan masyarakat ini.

“Saya telah memberikan instruksi yang sangat jelas dan tegas kepada jajaran Aspidum Kejati Sulsel dan Kejari Makassar untuk segera melakukan eksekusi. Tidak ada perlakuan istimewa bagi siapa pun. Hukum harus ditegakkan secara profesional,” tegas Kajati Sulsel.

Kajati Sulsel juga menambahkan bahwa pelaksanaan eksekusi ini, sekaligus menjadi peringatan keras (warning) bagi seluruh pelaku usaha kosmetik ilegal, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.

“Melalui eksekusi ini, kami ingin mengirimkan pesan yang sangat jelas. Jangan main-main dengan hukum, dan jangan korbankan kesehatan masyarakat demi keuntungan pribadi. Kami akan kejar dan kami tindak tegas,” jelasnya.

Diketahui, pada tingkat pertama, PN Makassar memvonis sang ratu emas tersebut 10 bulan penjara. Jaksa kemudian mengajukan banding, dan PT Makassar memperberat hukuman menjadi 4 tahun penjara.(Jay)