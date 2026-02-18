Hari Kesadaran Nasional, Momentum Evaluasi dan Penguatan Kinerja Personel Brimob Sulsel

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Sulsel, Kombes Pol Muhammad Ridwan bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) saat Upacara Hari Kesadaran Nasional, di Lapangan Mako Sat Brimob Polda Sulsel, Jl. KS. Tubun, pada Rabu (18/2/2026).

Upacara Hari Kesadaran Nasional itu, diikuti 1 SST personel Makosat Brimob, 2 SST personel Detasemen Gegana, 1 SSK personel Batalyon A Pelopor, dan 1 SST personel Intelmob.

Dansat Brimob Polda Sulsel, Kombes Pol Muhammad Ridwan menyampaikan, upacara ini bukan seremonial semata. Namun, wujud nasionalisme pribadi ataupun satuan khususnya Korps Brimob yang merupakan Satuan Khusus Polri.

“Sebagai bagian dari Korps Brimob Polri yang bertugas di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan, kita dihadapkan pada dinamika Kamtibmas yang terus berkembang seperti yang sama-sama kita alami dan rasakan di lapangan,” ucap Dansat Brimob.

“Tantangan tugas kedepan semakin rumit dan kompleks. Baik dalam penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi, penanggulangan kerusuhan massa, hingga bantuan kemanusiaan dalam penanggulangan bencana alam yang kerap terjadi di wilayah kita,” sambungnya.

Oleh karena itu, Kombes Pol Ridwan menekankan kepada seluruh personel agar senantiasa menjaga kesiapsiagaan operasional, tingkatkan kemampuan melalui latihan yang terukur dan berkesinambungan, kuasai peralatan, pahami prosedur, serta laksanakan setiap tugas sesuai standar operasional yang berlaku.

Jelang memasuki bulan suci Ramadan, Dansat memberikan atensi personel Brimob Polda Sulsel untuk tetap menjaga kondisi fisik dan mental. Perlu menyusun rencana pemetaan pengamanan yang efektif dan solutif demi damai tentramnya ibadah puasa, dengan tetap menjaga profesionalisme serta humanisme dalam bertugas.

“Puasa bukan alasan untuk menurunkan semangat dan kinerja kita. Justru Ramadan harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih iklhas, lebih sabar, dan lebih bertanggung jawab. Tunjukkan bahwa personel Brimob tetap mampu profesional dalam kondisi apa pun itu,” ajak Dansat Brimob.

Sementara itu, Kabag Ops Sat Brimob Polda Sulsel, AKBP Nur Ichsan, S.Sos., M.Si menambahkan, seluruh personel bisa memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan untuk kebaikan dan mengejar pahala.

“Semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan petunjuk Nya kepada kita sekalian sehingga Brimob menjadi satuan yang dapat dibanggakan dan dicintai oleh masyarakat, bangsa, dan negara menuju Polri Presisi,” harap AKBP Ichsan. (Jay)