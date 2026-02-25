Kecamatan Pattallassang Berbagi Takjil Setiap Rabu, Hidupkan Visi Ramadan Kabupaten Takalar

Takalar, –Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menggelar kegiatan berbagi takjil setiap hari Rabu selama bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian sosial dan implementasi nyata dari visi Ramadan Pemerintah Kabupaten Takalar.

Program ini dilaksanakan secara rutin di sejumlah titik strategis di wilayah Pattallassang, melibatkan unsur pemerintah kecamatan, kelurahan/desa, serta partisipasi masyarakat dan pelaku UMKM lokal.

Kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi dirancang sebagai gerakan kolektif yang memperkuat nilai kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Camat Pattallassang Bansuhari Said menyampaikan bahwa Ramadan bukan hanya momentum ibadah individual, tetapi juga ruang memperkuat empati sosial.

“Kami ingin memastikan semangat Ramadan benar-benar terasa hingga ke lapisan masyarakat. Berbagi takjil ini adalah simbol kecil dari komitmen besar untuk hadir di tengah warga,” ujarnya.

Kegiatan berbagi takjil ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap visi Ramadan Kabupaten Takalar yang menekankan penguatan nilai religiusitas, kepedulian sosial, serta pelayanan publik yang semakin dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain membagikan takjil kepada pengguna jalan, pekerja informal, dan warga sekitar, jajaran Kecamatan Pattallassang juga memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan pesan-pesan pelayanan publik, ketertiban lingkungan, serta pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan selama bulan suci.

Masyarakat menyambut positif inisiatif tersebut.

Sejumlah warga menilai kegiatan ini tidak hanya membantu secara langsung, tetapi juga menghadirkan suasana kebersamaan yang hangat di tengah aktivitas menjelang berbuka puasa.

Kecamatan Pattallassang berkomitmen menjadikan Ramadhan sebagai momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Ke depan, kegiatan sosial serupa akan terus dikembangkan sebagai bagian dari budaya pelayanan yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan warga.