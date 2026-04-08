Terobosan Camat Pattallassang: Berkantor Keliling dari Kelurahan ke Kelurahan, Warga Langsung Bisa Bertemu

Pattallassang, Upeks – Sebuah langkah inovatif dalam pelayanan publik diluncurkan oleh Camat Pattallassang, Bansuhari Said. Mulai Selasa (7/4/2026), ia resmi menerapkan pola berkantor bergilir dari kelurahan ke kelurahan, dengan tujuan memangkas birokrasi dan mendekatkan diri langsung kepada masyarakat.

Kegiatan perdana dilaksanakan di Kelurahan Pappa, yang menjadi titik awal dari program “Camat Berkantor di Kelurahan”. Bukan sekadar kunjungan seremonial, kehadiran camat di kantor kelurahan ini adalah bagian dari strategi nyata untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal hingga ke tingkat paling dekat dengan warga.

Camat Bansuhari: Ini untuk Memangkas Jarak dengan Warga

Dengan berkantor langsung di lokasi, Bansuhari Said dapat memantau secara nyata proses pelayanan serta berinteraksi langsung tanpa sekat birokrasi yang kaku.

“Dengan berkantor langsung di kelurahan, kita bisa lebih dekat dengan masyarakat sekaligus melihat secara langsung bagaimana pelayanan berjalan di tingkat bawah,” ujar Bansuhari Said di sela-sela kegiatannya di Kelurahan Pappa.

Menurutnya, pola kerja ini bertujuan untuk memangkas jarak antara pemerintah dan warga. Selain melakukan pemantauan, camat juga membuka diri menerima aspirasi masyarakat secara terbuka. Interaksi yang terjadi pun terasa lebih cair, tanpa formalitas yang biasanya muncul di kantor kecamatan.

Warga Langsung Beri Apresiasi: “Baru Kali Ini Camat Sangat Mudah Ditemui”

Salah seorang warga setempat yang akrab disapa Daeng Siang mengungkapkan rasa senangnya bisa bertemu langsung dengan camat di lingkungannya sendiri.

“Selama ini jarang sekali bisa bertemu camat secara langsung. Baru kali ini kami melihat ada camat yang sangat mudah ditemui dan benar-benar hadir di tengah masyarakat,” ungkapnya penuh apresiasi.

Daeng Siang juga berharap pola kerja seperti ini dapat menjadi contoh bagi para pemimpin lainnya.

“Semoga ini bisa dilakukan juga oleh camat-camat lain, bahkan lurah juga bisa mencontoh agar lebih dekat dengan masyarakat,” tambahnya.

Terobosan yang Perkuat Kepercayaan Publik

Langkah berkantor keliling ini dinilai tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pendekatan langsung seperti ini diharapkan mampu menjadi budaya kerja baru yang lebih responsif, terbuka, dan berorientasi pada kebutuhan warga.

Ke depan, program ini akan terus digulirkan secara bergilir ke seluruh kelurahan di wilayah Kecamatan Pattallassang. Warga pun diharapkan semakin mudah menyampaikan aspirasi tanpa harus datang ke kantor kecamatan. (*)