Warga Binaan Lapas Narkotika Sungguminasa Ikuti Pesantren Kilat Ramadan

GOWA, UPEKS.co.id–Dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadan 1447 H, Lapas Narkotika Sungguminasa menggelar kegiatan Pesantren Kilat yang berlangsung mulai Rabu, 25 hingga 27 Februari 2026. Kegiatan ini mengusung tema “Ramadan adalah Momentum untuk Berlomba dalam Kebaikan demi Meraih Ampunan Allah Ta’ala”.

Pesantren kilat ini merupakan bagian dari program pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai upaya memperkuat keimanan, ketakwaan, serta pembentukan karakter selama menjalani masa pembinaan.

Pada hari pertama, Ustadz Rusli Burhan menyampaikan materi bertajuk “Hal yang Dihindari Agar Puasa Tidak Sia-Sia.” Dalam tausiyahnya, ia menekankan pentingnya menjaga niat, lisan, dan perilaku selama berpuasa agar ibadah yang dijalankan tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga bernilai pahala dan membawa perubahan dalam diri.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Lapas Narkotika Sungguminasa, Gunawan, yang memberikan arahan sebelum sesi ceramah dimulai. Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh WBP untuk menjadikan Ramadan sebagai ajang memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadah.

“Manfaatkan momentum ini untuk berlomba dalam kebaikan. Gunakan waktu selama menjalani pembinaan untuk memperdalam ilmu agama. Ketika kembali ke masyarakat, minimal saudara-saudara dapat membimbing keluarga dan menjadi imam dalam rumah tangga,” ujar Gunawan, Rabu (25/2/2026)

Pelaksanaan pesantren kilat berlangsung dengan tertib dan penuh kekhusyukan. Antusiasme WBP terlihat dari keseriusan mereka dalam mengikuti setiap rangkaian kegiatan.

Melalui kegiatan ini, Lapas Narkotika Sungguminasa menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pembinaan spiritual yang berkelanjutan, sebagai bekal bagi WBP untuk kembali ke tengah masyarakat dengan pribadi yang lebih baik dan berakhlak. (sof)