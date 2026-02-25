Apel Pagi Satgas TMMD ke-127, Komandan SSK Tekankan Disiplin dan Sinergitas

BULUKUMBA, UPEKS.co.id–Kegiatan apel pagi Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 dilaksanakan dengan penuh semangat dan kedisiplinan. Apel yang diikuti seluruh personel Satgas tersebut menjadi momen penting untuk menerima arahan langsung dari Komandan SSK sebelum melaksanakan tugas di lapangan.

Dalam arahannya, Komandan SSK, Kapten Arh. Muh. Danial Rustam menekankan pentingnya menjaga kedisiplinan, kekompakan, serta keselamatan kerja selama pelaksanaan program TMMD. Ia juga mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjalin komunikasi dan sinergi yang baik dengan masyarakat setempat.

“Keberhasilan TMMD bukan hanya dilihat dari hasil fisik pembangunan, tetapi juga dari kemanunggalan TNI dengan rakyat. Jaga sikap, laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan utamakan keselamatan,” tegasnya di hadapan peserta apel.

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 merupakan wujud nyata komitmen TNI dalam membantu percepatan pembangunan di daerah, khususnya wilayah pedesaan dan terpencil. Kegiatan ini meliputi pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, serta kegiatan nonfisik berupa penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, Satgas TMMD ke-127 optimistis seluruh sasaran program dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Apel pagi tersebut ditutup dengan doa bersama, sebagai bentuk harapan agar seluruh rangkaian kegiatan TMMD berjalan lancar dan sukses hingga penutupan nantinya. (*)