Danny Pomanto Puji Kedekatan ARW dengan Warga Saat Reses di Takalar

Takalar,Upeks.co.id-– Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, H. Andi Ridwan Wittiri (ARW), melaksanakan kunjungan kerja masa reses di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Takalar, Selasa (24/2). Kegiatan tersebut dihadiri ratusan warga Kecamatan Pattallassang yang menyampaikan aspirasi secara langsung.

Dalam kegiatan itu, ARW didampingi mantan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, yang saat ini menjabat Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif dan Eksekutif DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan.

Danny dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas intensitas kunjungan ARW ke masyarakat.

“Masyarakat Takalar patut bangga. Anggota DPR RI yang rajin turun langsung menemui warga adalah Pak Andi Ridwan Wittiri. Beliau tidak hanya bekerja di Senayan, tetapi juga hadir mendengar dan memberi solusi di lapangan,” ujar Danny.

Pada kesempatan tersebut, Danny juga menjelaskan alasannya bergabung dengan PDI Perjuangan. Ia menilai partai tersebut memiliki garis perjuangan yang berpihak kepada masyarakat kecil.

“Saya memilih PDI Perjuangan karena ideologi dan jalan kemanusiaannya sesuai dengan prinsip saya. Di sini, kita bekerja untuk rakyat melalui aksi nyata,” katanya.

Sementara itu, ARW menyampaikan bahwa reses kali ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya sektor infrastruktur dan energi. Ia menyebut telah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk mendukung peningkatan rasio elektrifikasi di wilayah Sulawesi Selatan.

“Kami berkoordinasi dengan GM PLN Sulselrabar. PLN siap bersinergi untuk mencapai target elektrifikasi tahun ini agar wilayah Sulsel, termasuk Takalar, semakin terang,” ujar ARW yang juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Sulsel.

Selain sektor energi, ARW juga menyerahkan bantuan alat permainan edukatif kepada PAUD di Kecamatan Polongbangkeng Selatan. Bantuan tersebut disambut positif oleh para pengelola dan orang tua murid.

“Alhamdulillah, respon beliau cepat. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami,” kata Eny, salah seorang pengasuh PAUD.

Kegiatan reses tersebut turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, pengurus DPD PDI Perjuangan Sulsel, serta jajaran DPC PDI Perjuangan Kabupaten Takalar.

Reses menjadi agenda rutin anggota legislatif untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. (***)