Bupati Wajo Hadiri Buka Puasa Bersama Gubernur

MAKASSAR, Upeks.co.id — Bupati Wajo, Andi Rosman turut hadir dalam buka puasa bersama Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna, Kota Makassar, Selasa (24/2/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum kebersamaan Kepala Daerah se Sulawesi Selatan di bulan yang penuh berkah ini.

Dimana, dilaksanakan Kementerian Urusan Islam, Dakwah dan Bimbingan KSA.

Andi Rosman tampak duduk semeja, Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau.

Sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulsel pun hadir, termasuk dapil Soppeng-Wajo, Sufriadi Arif dan Andi Muhammad Ikram.

Hadir pula Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Ali Yafid.

Di tengah kemegahan arsitektur Masjid 99 Kubah yang ikonik, ribuan jemaah dan tamu undangan berkumpul untuk berbuka puasa secara kolektif.

Masjid yang terkenal dengan kubah-kubahnya yang indah ini kembali menjadi pusat kegiatan keagamaan yang ramai, terutama di bulan puasa.

Dirinya mengaku, buka puasa bersama adalah momentum untuk saling memperkuat tali silaturahmi, khususnya di bulan yang penuh rahmat.

“Alhamdulillah hari ini kami hadiri buka puasa bersama sejumlah kepala daerah termasuk Bapak Gubernur Andi Sudirman memapakarkan. Ini momentum yang perlu kita jaga dan rawat bersama,” ujarnya usai salat Magrib berjemaah.

Lanjut, dirinya menegaskan silaturahmi bersama kepala daerah juga menjadi wadah bertukar pikiran, ekspresi serta inovasi dalam memajukan daerah masing-masing.

“Tentu lewat ini kita kembali bertemu, saling sapa, saling tukar pikiran, ide dan gagasan kepada pemerintah daerah lain,” tegasnya.

“Kita punya kesibukan masing-masing di daerah tapi apa salahnya kembali berkumpul dan mengatur strategi serta program yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.(*)