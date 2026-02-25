ARW Tuntaskan Kunker di Bantaeng, Aspirasi Lebih Rp100 Miliar Dikawal untuk Kesejahteraan Rakyat

BANTAENG,UPEKS.co.id— Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, H. Andi Ridwan Wittiri, SH, mengakhiri rangkaian kunjungan kerja di wilayah selatan Sulawesi Selatan dengan menyambangi Kabupaten Bantaeng, Rabu (25/2). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Kirei tersebut dihadiri perwakilan masyarakat dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Bantaeng.

Dalam kunjungan itu, Andi Ridwan Wittiri didampingi Bendahara DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, Risfayanti Muin, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dr. H. Alimuddin, SH., MH., serta jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Sulsel, Andi Ansyari Mangkona dan Husain Djunaid.

*Aspirasi Tembus Rp100 Miliar

Ketua DPC PDI Perjuangan Bantaeng, Andi Mappatoba, dalam laporannya menyampaikan bahwa selama menjabat sebagai anggota DPR RI, Andi Ridwan Wittiri telah mengawal berbagai aspirasi masyarakat Bantaeng dengan total nilai melampaui Rp100 miliar.

Bantuan tersebut diwujudkan dalam sejumlah program, antara lain pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS), bantuan mesin perahu berbahan bakar gas untuk nelayan, serta Program Sambungan Baru Listrik (PSBL) yang telah dinikmati lebih dari 800 rumah tangga.

Menurut Andi Mappatoba, capaian tersebut mencerminkan komitmen Andi Ridwan Wittiri dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa membedakan besaran dukungan politik di suatu daerah.

*Sosialisasi 4 Pilar MPR RI

Selain menyerap aspirasi, kunjungan tersebut juga dirangkaikan dengan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI. Di hadapan warga, Andi Ridwan Wittiri menekankan pentingnya pengamalan nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari.

Ia juga menyoroti posisi strategis Kabupaten Bantaeng sebagai pintu transit jalur darat di kawasan selatan Sulawesi Selatan yang dihuni masyarakat majemuk.

“Bantaeng memiliki posisi strategis sebagai pintu transit jalur darat di selatan. Banyak pendatang dari berbagai latar belakang singgah di sini, dan Bantaeng selalu ramah menyambut siapa pun. Saya berharap masyarakat terus menjaga suasana nyaman dan harmonis sebagai wujud semangat kebangsaan,” ujarnya.

*Apresiasi Warga

Kinerja Andi Ridwan Wittiri mendapat apresiasi dari masyarakat. Harun, warga Kecamatan Pajukukang, menilai anggota DPR RI tersebut bekerja tanpa membedakan wilayah berdasarkan perolehan suara pada Pemilu.

“Kami sangat mengapresiasi Pak Ridwan. Meski perolehan suara beliau di Bantaeng tidak sebesar di daerah lain, perhatian dan bantuannya nyata dirasakan. Beliau bekerja untuk semua rakyat,” katanya.

Kunjungan kerja itu ditutup dengan dialog interaktif bersama masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Andi Ridwan Wittiri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan program-program pro-rakyat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bantaeng. (***)