71 Mahasiswa PNUP Lolos Kompetisi Magang Program MSIB Kampus Merdeka

Makassar, Upeks–Sebanyak 71 mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) yang berhasil lolos di kompetisi Magang dan Studi Independent Bersertifikat (MSIB) pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mengikuti acara pembekalan sekaligus pelepasan di kampus I PNUP, Sabtu (13/8/2022).

Program ini ditujukan untuk mahasiswa aktif minimal semester 4 jenjang D3 dan semester 5 jenjang D4. Mahasiswa PNUP yang yang lolos kompetisi MSIB terbagi menjadi 51 mahasiswa untuk kegiatan magang, 17 mahasiswa untuk kegiatan studi indenpenden, dan 3 mahasiswa untuk kegiatan kampus mengajar dengan durasi kegiatan selama enam bulan.

Wakil Direktur I PNUP, Ahmad Zubair Sultan ST MT PhD dalam sambutannya menyampaikan, program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih mengenal dan terlibat secara langsung dalam berbagai aktivitas di dunia industri beserta varian bisnis industri.

“Kepada ke-71 mahasiswa PNUP yang lolos kompetisi MSIB selalu menjaga nama baik almamater,” harap dosen mesin ini.

Di kesempatan yang sama, Yuliani, HR ST MEng selaku penanggung jawab Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) menambahkan bahwa mahasiswa yang lolos kompetisi MSIB akan mendapatkan pembimbing (mentor) di industri tempat magang, uang saku, dan konversi SKS mata kuliah.

“Kegiatan ini juga masuk sebagai salah satu bagian Indkator Kerja Utama (IKU) dimana mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus,” ucap dosen teknik kimia ini.

Sebelum dilepas, 71 mahasiswa PNUP peserta MSIB dibekali soft skill berupa public speaking dengan tema “Build Your Public Speaking Skill and Personal Branding on Your Selection Process”. Kegiatan ini dilakukan secara hybrid dengan peserta luring sebanyak 100 mahasiswa dan online sebanyak 265 mahasiswa.

Pemateri pada pembekalan tersebut, Rinanti Nur Hapsari MPsi dan Gatia Setya Riani MPsi yang berasal dari Ecc.go.id., memberikan apresiasi kepada para peserta. Keduanya merasa senang karena semangat mahasiswa cukup tinggi dalam setiap praktek pubic speaking dan interview sehingga waktu berlalu terasa sangat cepat.

“Semoga setiap materi yang diberikan bisa membantu proses magang mahasiswa di perusahaan masing-masing,” harapnya disela pembekalan. (*)