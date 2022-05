Dandim 1410/Bantaeng Telah Kunjungi 237 Masjid

BANTAENG,UPEKS.co.id— Rombongan Dandim 1410/Bantaeng Letkol Arm Gatot Awan Febrianto.S.Sos, melaksanakan Safari Subuh sekaligus sholat subuh berjamaah di Masjid Taqwa Camba Lompoa Dusun Bungabiraeng Desa Lumpangan Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng, Sabtu (28/5.

Ikut serta dalam rombongan,Danramil 1410-03/Tompobulu Kapten Inf A.Usman, Pjs Pasi Log Letda Inf Syamsuddin, Ba unit Intel Serka Ilyas, Babinsa ramil 1410-02 Serka Hasbullah, Ba Kodim Serda Rinaldi, Ta Provost Koptu Haeruddin Efendi serta dihadiri oleh Tokoh agama, Tokoh Masyarakat dan Jamaah yang hadir berkisar 45 orang.

Dihadapan Jamaah Dandim 1410/Bantaeng memperkenalkan diri “Saya sudah masuk 10 bulan berdinas di Kodim Bantaeng, maksud dan tujuan kedatangan saya ingin Silaturahmi dan saling mengenal karena Silahturahmi itu ada 2 (dua) kebaikan didalamnya yakni memperpanjang umur dan memperbanyak rezky dan mempersiapkan bekal untuk nanti mudik di akhirat kembali kepada Allah” ucap Letkol Arm Gatot Awan Febrianto.

Komandan Kodim yang satu ini yang di kenal warga Bantaeng gemar mengajak bersholawat di setiap kesempatan melaksanakan safari subuh di berbagai masjid yang tersebar di wilayah Kodim 1410/Bantaeng dan sudah 237 masjid didatangi dari 241 hari melaksanakan safari shubuh.

Suatu ketika Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada Istrinya Aisyah “Celakalah umatku (kata Rasulullah SAW) pada saat di akhirat kelak tidak dapat melihat wajahku” kemudian Aisyah bertanya siapa itu ya Rasulullah kemudian Rasulullah SAW menjawab “yakni orang-orang yang malas dan enggan bersholawat apabila namaku (Rasulullah SAW) disebut” (Al-hadist).

Dandim yang gemar bersedekah ini mengajak para Jama’ah mari perbanyak bersedekah karna sedekah itulah merupakan simpanan kita di akhirat kelak karena sesungguhnya harta yang kita miliki saat ini tidak akan di bawa mati” ungkap Letkol Awan yang akrab disapa.

Di akhir arahan Dandim 1410 mengajak bahwa ada suatu amalan Sunnah yang apabila dikerjakan akan mendapatkan amalan semisal haji dan umroh “Bahwa Barangsiapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah kemudian berdiam diri di dalam masjid sampai terbit matahari dan diakhiri shalat Sunnah 2 rakaat maka akan mendapatkan pahala semisal haji dan umroh sempurna 3x” (Hadits At-Tarmizi).

Diakhir safari subuh Dandim 1410/Bantaeng menyambangi warga Dusun Bungabiraeng atas nama Sudirman dan memberikan bingkisan berupa sembako.

“Kebahagiaan sejati akan kita rasakan manakala kita berbagi kebaikan kepada sesama” Tutupnya. (Irwan Patra)