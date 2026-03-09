Warga Kompleks Prima Griya Gelar Buka Puasa Bersama dan Santuni Anak Yatim

MAKASSAR,UPEKS.co.id– Semangat kebersamaan di bulan suci Ramadhan terasa hangat di Kompleks Prima Griya, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Warga setempat menggelar kegiatan buka puasa bersama (bukber) yang berlangsung penuh kekeluargaan di Lapangan Prima Griya, Ahad (8/3/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi antarwarga sekaligus menumbuhkan semangat berbagi di bulan yang penuh berkah.

Ketua RT 02 Kompleks Prima Griya, Andi Muh. Adhar, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

“Sebagai pengurus RT, kami mengucapkan terima kasih kepada ketua panitia, Majelis Taklim Al-Ikhlas, serta seluruh warga yang telah berpartisipasi, baik berupa tenaga maupun materi. Berkat kebersamaan dan kekompakan kita semua, acara ini dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan seperti ini tidak hanya berhenti pada momen buka puasa bersama, tetapi dapat terus berlanjut melalui berbagai kegiatan kebersamaan lainnya di lingkungan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan hadiah kepada anak-anak yang sebelumnya mengikuti kegiatan Ramadan Ceria yang digelar sepekan lalu. Kegiatan tersebut menjadi ajang kebahagiaan bagi anak-anak di lingkungan Kompleks Prima Griya.

“Alhamdulillah, tadi kita juga telah menyerahkan hadiah kepada anak-anak yang mengikuti kegiatan Ramadan Ceria. Bagi yang belum meraih juara, jangan berkecil hati. Semua anak-anak kita adalah juara dan kebanggaan kita bersama,” tambahnya.

Acara buka puasa bersama ini turut dihadiri Ketua RT/RW, Lurah Bitowa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, pengurus masjid, Majelis Taklim, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Selain mempererat silaturahmi, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan buka puasa bersama anak yatim piatu sebagai bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama di bulan suci Ramadhan.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Majelis Taklim Al-Ikhlas tersebut mendapat dukungan penuh dari seluruh warga Kompleks Prima Griya, sehingga menjadi momen kebersamaan yang memperkuat ukhuwah dan solidaritas masyarakat di lingkungan tersebut. (***)