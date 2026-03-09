Tebar Kebaikan di Bulan Suci, Tripika Marioriawa dan Organisasi Wanita Kompak Bagi-Bagi Takjil

Soppeng,Upeks.co.id– Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadhan 1447 H sekaligus mempererat silaturahmi dengan masyarakat, unsur Tripika Kecamatan Marioriawa bersama organisasi PKK, Bhayangkari, dan Persit menggelar kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat yang dilanjutkan dengan buka puasa bersama yang dilaksanakan di Kantor Camat Marioriawa,Kabupaten Soppeng sabtu 07 Maret 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh unsur Tripika yang terdiri dari Camat Marioriawa, Kapolsek Marioriawa, dan Danramil 1423-02/ Marioriawa, serta diikuti oleh Wakil Ketua TP PKK Kec. Marioriawa beserta pengurus, Ketua Bhayangkari Ranting Marioriawa,Ny. Rani Ichsan, beserta anggota dan Ketua Persit KCK Koramil 1423-02/ Marioriawa beserta anggota.

Menjelang waktu berbuka puasa, secara bersama-sama membagikan ratusan paket takjil kepada masyarakat dan pengguna jalan yang melintas di lokasi kegiatan. Aksi sosial ini merupakan bentuk kepedulian serta upaya untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Kapolsek Marioriawa, AKP Ichsan, SH, MM, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kebersamaan dan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, serta organisasi wanita dalam mendukung kegiatan sosial di tengah masyarakat.

Setelah kegiatan berbagi takjil, acara dilanjutkan dengan buka puasa bersama yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Momentum tersebut dimanfaatkan sebagai sarana mempererat komunikasi serta meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam mendukung berbagai program kemasyarakatan.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan gotong royong di tengah masyarakat, khususnya dalam menyemarakkan bulan suci Ramadan yang penuh berkah. (***)