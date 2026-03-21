Salat Ied Bersama Masyarakat, Wabup Enrekang Sampaikan Beberapa Progres Pembangunan 

ENREKANG, UPEKS.co.id–Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang bersama Panitia Hari Besar Islam (PHBI) melaksanakan shalat Idul Fitri 1 Syawal 1447 H di Lapangan Abu Bakar Lambogo, Kecamatan Enrekang, Sabtu (21/3/2026). Tampak hadir Wakil Bupati Enrekang Andi Tenri Liwang La Tinro, PJ. Sekda Enrekang Dr. Zulkarnain Kara, Dandim 1419/Enrekang Letkol Inf. Hendra Kusuma Wijaya, Kapolres Enrekang AKBP Hari Budiyanto dan Kakan Kemenag Enrekang Dr. H. Jamaruddin.

Wakil Bupati Enrekang saat memberi sambutan mengatakan di momen Hari Raya Idul Fitri tahun ini atas nama pribadi dan Pemerintah menyampaikan permohonan maaf dengan penuh Khidmat. Selain itu Andi Tenri Liwang La Tinro juga menyampaikan program Pemerintah Daerah yang telah terlaksana selama masa kepemimpinan pasangan Yusuf Ritangnga dan Andi Tenri Liwang.

“Capaian kinerja Pemerintah tahun 2025 yang pertama adalah Alhamdulillah saya dan Pak Bupati Ditahun lalu bersama-sama telah membayar utang daerah sebesar 95 milyar dan Insyaallah masih ada kurang lebih 435 Milyar lagi yang Insyaallah akan dicicil menurut perhitungan kami yaitu kurang lebih 6 tahun kedepan,” kata Andi Tenri Liwang.

“Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, Alhamdulillah di tahun 2025 Enrekang berhasil membuat jalan kurang lebih 10 kilometer yang tersebar di seluruh Kabupaten Enrekang. Berikutnya saya juga mau minta ijin kepada kita semua, Ditahun ini kami berencana memperbaiki drainase kota yang ada di Kabupaten Enrekang, kami fokus di Kelurahan Juppandang dan sekitarnya. Untuk itu kedepan aktifitas Bapak dan Ibu akan sedikit terhambat karena adanya perbaikan drainase tersebut,” kata Putra mantan Bupati Enrekang dua periode H. La Tinro La Tunrung.

Tak lupa Andi Tenri Liwang mengajak seluruh masyarakat untuk bersilaturahmi ke Rumah Jabatannya setelah pelaksanaan Shalat Idul Fitri. ” Tabe Bapak Ibu kalau ada waktu ta setelah shalat Idul Fitri Insyaallah kita bisa bersilaturahmi dirumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa dirinya dan Bupati akan melaksanakan Shalat Idul Fitri dan Idul Adha setiap tahun ditempat yang berbeda. Dirinya dan Bupati telah komitmen akan mengunjungi 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang untuk melaksanakan shalat yang dilakukan sekali setahun ini sebagai momen untuk bersilaturahmi dengan Masyarakat di setiap Kecamatan.

“Saya pribadi merencanakan setiap Shalat Ied itu bergantian di setiap Kecamatan. Jadi tahun lalu itu shalat Idul Fitri di Kecamatan Anggeraja,m dan shalat Idul Adha di Kecamatan Maiwa, tahun ini shalat Idul Fitri di Kecamatan Enrekang Insyaallah Shalat Idul Adha di Kecamatan lain lagi. Untuk itu kita tidak sering-sering Shalat Idul Fitri bersama di lapangan Batili,” tutup Wakil Bupati Enrekang Andi Tenri Liwang La Tinro.

Tahun ini shalat Idul Fitri di pimpin Ustadz Yahya sebagai Imam dan khotbah Idul Fitri oleh Kakan Kemenag Enrekang Dr. H. Jamaruddin. (Sry)