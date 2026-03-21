Salat Id di Wilayah Pegunungan, Yusran Ajak Warga Dukung Program Pemerintah

PANGKEP, UPEKS. co. id–Bupati Kabupaten Pangkep Muhammad Yusran Lalogau melaksanakan salat Id 1447 Hijriah di daerah pegunungan Desa Bantimurung, Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep, Sabtu (21/3/2026).

Masyarakat menyambut kedatangan Bupati Pangkep Yusran yang didampingi Kapolres Pangkep dan para kepala dinasnya yang tiba sejak pukul 06:00 pagi di lokasi salat Idulfitri SMA 8 Tondong Tallasa.

Dalam sambutannya Bupati Pangkep Yusran menyampaikan tentang perhatian pemerintah untuk masyarakat melalui program-program yang telah dijalankan misalnya bidang pendidikan dan kesehatan.

“Kami telah menjalankan program-program untuk pengembangan bidang pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan dan juga peningkatan ekonomi masyarakat,” katanya.

Dihadapan jemaah salat id, Yusran juga mengajak masyarakat untuk menyukseskan program pemerintah pusat atau program Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis.

“Mari kita sama-sama menyukseskan salah satu program pemerintah pusat yaitu Makan Bergizi Gratis, khususnya di masyarakat di Kecamatan Tondong Tallasa,” ujarnya.

Yusran juga mengatakan, salah satu program Pemerintah Pangkep bekerja sama dengan kementerian agama yaitu program nikah masssal yang telah akan juga dijalankan di tahun 2026 ini.

Bupati dua periode tersebut juga mengingatkan masyarakat, agar momen Idulfitri mampu dijadikan introspeksi diri supaya menjadi hal yang positif bagi diri sendiri.

“Kita hilangkan penyakit hati yang timbul dari rasa benci, dengki, rasa iri, rasa dendam dan rasa sombong, dan rasa bangga apa yang kita miliki hari ini. Ganti semua itu dengan sikap kasih sayang, pesaudaraan yang saling peduli, dengan hati yang terbuka wajah berseri serta senyum yang manis, saling bermaaf-maafan,”kata Yusran dalam sambutannya. (Sah)