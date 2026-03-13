Safari Ramadan PLN UIP Sulawesi di Kendari Hadirkan Kepedulian, Salurkan Bantuan bagi Panti Asuhan dan Pondok Pesantren

Kendari, Upeks.co.id – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menggelar kegiatan Safari Ramadan di Kantor Unit Pelaksana Proyek (UPP) Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Senin (09/03/2026), dengan tema “Nyalakan Energi Baru untuk Semangat Ramadan Penuh Keberkahan.” Dalam momentum tersebut, PLN tidak hanya mempererat silaturahmi dengan pegawai, tetapi juga menebarkan kepedulian sosial melalui penyaluran bantuan kepada anak-anak panti asuhan serta para santri di Kota Kendari.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, PLN menyalurkan Santunan Lebaran kepada Panti Asuhan Al Hidayah, Kecamatan Wua-Wua, yang menjadi tempat bernaung bagi 45 anak asuh bersama 5 orang pengasuh beserta 2 orang penyandang disabilitas tuna netra. Dukungan yang diberikan berupa bantuan dana serta paket kebutuhan pokok sebagai bentuk perhatian dan kebersamaan PLN agar anak-anak panti dan penyandang disabilitas dapat merasakan kebahagiaan Ramadan dan menyambut Hari Raya Idulfitri dengan penuh suka cita.

Selain itu, PLN juga menyerahkan Bingkisan Ramadan kepada Pondok Pesantren Al Manshurin yang menaungi 21 santri dan didampingi oleh 11 tenaga pengajar. Bantuan berupa dukungan dana serta paket sembako tersebut diharapkan dapat membantu menunjang kebutuhan para santri selama menjalani aktivitas belajar dan ibadah di bulan suci Ramadan.

Manager PLN UPP Sulawesi Tenggara, Ronny Aprisaputra, menyampaikan bahwa kegiatan berbagi dalam Safari Ramadan ini merupakan wujud kepedulian PLN kepada masyarakat sekitar. “Kami berharap bantuan yang diberikan dapat membawa manfaat dan kebahagiaan bagi adik-adik di panti asuhan maupun para santri. Ramadan menjadi momentum yang baik untuk mempererat silaturahmi sekaligus menumbuhkan semangat berbagi kepada sesama,” ujarnya.

Sementara itu, General Manager PLN UIP Sulawesi, I Gusti Made Aditya San Adinatha, menegaskan bahwa Safari Ramadan menjadi sarana bagi PLN untuk menghadirkan energi kebaikan yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa kehadiran PLN tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, tetapi juga melalui kepedulian sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah,” tutupnya. (*)