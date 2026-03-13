Cegah Banjir Saat Ramadan, Relawan Katimbang Bersihkan Drainase Bersama Dukungan PLN UIP Sulawesi

Makassar, Upeks.co.id – Semangat gotong royong mewarnai pagi di Kelurahan Katimbang pada bulan Ramadan. Sebanyak 40 relawan Tim Katimbang Siaga Bencana (KSB) bersama masyarakat, pemerintah kelurahan, dan petugas Linmas melakukan aksi pembersihan drainase sepanjang kurang lebih 200 meter di Jalan Poros Katimbang, Minggu (8/3/206). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Katimbang Siaga Bencana yang mendapat dukungan dari PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi, sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi banjir.

Di tengah ibadah puasa, para relawan tetap antusias mengangkat sampah dan material yang menyumbat saluran air. Dengan peralatan sederhana, mereka bahu-membahu membersihkan lumpur, plastik, dan berbagai material lain yang menghambat aliran air. Dari kegiatan tersebut, sekitar 1 ton sampah berhasil dikumpulkan dari saluran drainase. Bagi warga Katimbang, kegiatan ini tidak sekadar kerja bakti, tetapi juga bentuk kepedulian bersama untuk menjaga lingkungan agar tetap aman dari ancaman genangan dan banjir.

Ketua KSB Kelurahan Katimbang, Ruslan, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan saluran air. “Alhamdulillah, meskipun dalam keadaan berpuasa, teman-teman relawan tetap antusias melaksanakan aksi bersih drainase. Kegiatan ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke drainase dan sungai,” ujarnya.

Selain membersihkan drainase, para relawan juga membagikan takjil kepada warga dan pengendara yang melintas menjelang waktu berbuka. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama yang berlangsung hangat dan penuh kebersamaan, sekaligus mempererat silaturahmi antara relawan, aparat kelurahan, dan masyarakat.

Salah seorang warga Kelurahan Katimbang, Asriani, mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut. Menurutnya, aksi bersih drainase yang dilakukan para relawan sangat membantu masyarakat dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih dan terhindar dari banjir. “Kami sangat bersyukur dengan adanya kegiatan ini. Selain membuat lingkungan lebih bersih, kegiatan ini juga mengingatkan kami untuk lebih peduli menjaga saluran air agar tidak tersumbat oleh sampah,” tuturnya.

Lurah Katimbang, Muhammad Syarif, S.E., M.Si., menilai kegiatan ini penting mengingat wilayah Katimbang termasuk daerah yang cukup rawan banjir, terlebih karena lokasinya yang berbatasan dengan Kabupaten Maros. Ia berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, khususnya saluran air, dapat terus meningkat.

Sementara itu, General Manager PLN UIP Sulawesi, I Gusti Made Aditya San Adinatha, menyampaikan bahwa dukungan PLN terhadap Program Katimbang Siaga Bencana merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung upaya mitigasi bencana berbasis masyarakat. “Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih tangguh. Melalui kegiatan ini, PLN berharap semangat gotong royong masyarakat terus tumbuh sehingga lingkungan tetap terjaga dan risiko banjir dapat diminimalkan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Program Katimbang Siaga Bencana tidak hanya mendorong kesiapsiagaan menghadapi bencana, tetapi juga menumbuhkan budaya peduli lingkungan yang dimulai dari tindakan sederhana, seperti menjaga kebersihan drainase. (*)