Ketua IKA FKG Cicu Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Barombong

MAKASSAR, UPEKS — Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas) kembali menunjukkan kepedulian sosial dengan menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Bantuan tersebut disalurkan melalui pengurus IKA Unhas bersama Ketua IKA Fakultas Kedokteran Gigi (FKG), Andi Rachmatika Dewi, yang turun langsung menyerahkan paket bantuan kepada masyarakat.

Andi Rachmatika Dewi mengatakan bantuan yang diberikan merupakan titipan dari Ketua Umum IKA Unhas, Andi Amran Sulaiman, untuk membantu meringankan beban warga yang terdampak bencana banjir.

“Di Kelurahan Barombong ini kami bersama teman-teman pengurus IKA Unhas menyalurkan bantuan dari Ketua IKA Unhas, Pak Andi Amran Sulaiman, berupa sembako dan juga bantuan uang kepada warga yang terdampak banjir,” ujar Rachmatika.

Ia menyebutkan bantuan tersebut diberikan kepada ratusan kepala keluarga yang terdampak banjir di wilayah tersebut.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian aksi sosial IKA Unhas selama bulan suci Ramadan yang terus digelar di berbagai wilayah.

“Kurang lebih ada ratusan kepala keluarga di kelurahan ini yang menerima bantuan secara langsung,” katanya.

Rachmatika menjelaskan, selama Ramadan tahun ini IKA Unhas aktif menyalurkan bantuan kepada masyarakat di berbagai daerah, sebagai wujud kepedulian alumni terhadap kondisi sosial masyarakat.

“Selama Ramadan ini kami sudah berkeliling di beberapa tempat. IKA Unhas telah menyalurkan puluhan ribu paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat membantu masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan akibat bencana banjir.

“Semoga bantuan ini bisa sedikit meringankan beban masyarakat dan menjadi bentuk kebersamaan alumni Unhas dalam membantu sesama, khususnya di momentum Ramadan yang penuh berkah,” tutupnya.(*)