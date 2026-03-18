Safari Ramadan PLN Group Suluttenggo di Luwuk, Berbagi Kebahagiaan bagi 92 Penerima Manfaat

Luwuk, Upeks co.id – PT PLN (Persero) Group Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo (Suluttenggo) menggelar kegiatan Safari Ramadan yang dirangkaikan dengan aksi sosial berbagi kebahagiaan kepada 92 penerima manfaat di Hotel Estrella, Luwuk, Kabupaten Banggai, Jumat (13/3/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Banggai Ir. H. Amirudin Tamoreka, M.M., Bupati Morowali Utara Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah Febriyanthi Hongkiriwang, S.Si., Apt., Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero) Rizal Calvary Marimbo, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Suluttenggo Usman Bangun, serta General Manager PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi I Gusti Made Aditya San Adinatha.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan dari Bupati Banggai, dilanjutkan oleh Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah serta Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero). Pada kesempatan tersebut, PLN Group juga menyerahkan bingkisan Ramadan kepada 92 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak Panti Asuhan Aisyah dan Panti Asuhan Al Falah, para guru ngaji dari TPQ Rumah Quran dan TPQ Baitulniza, para santri Pesantren Al Khaerat Kelompok, serta para marbot dari Masjid Al Rohmat, Masjid Al Taqdir, dan Masjid Al Alkhaerat.

Dalam sambutannya, Ir. H. Amirudin Tamoreka, M.M. selaku Bupati Banggai menyampaikan apresiasi atas kepedulian PLN Group terhadap masyarakat di Kabupaten Banggai. Ia menilai kegiatan Safari Ramadan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menunjukkan komitmen PLN dalam memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. “Kami sangat mengapresiasi langkah PLN yang tidak hanya berfokus pada penyediaan listrik bagi masyarakat, tetapi juga menunjukkan kepedulian sosial melalui kegiatan berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya di bulan suci Ramadan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero) Rizal Calvary Marimbo menegaskan bahwa kegiatan Safari Ramadan PLN Group merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus memperkuat hubungan dengan masyarakat. “Momentum Ramadan menjadi kesempatan bagi PLN untuk berbagi kebahagiaan sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Kami berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat serta membawa keberkahan bagi para penerima,” ungkapnya.

Kegiatan berbagi tersebut menjadi wujud kepedulian PLN kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional, khususnya bagi para tokoh keagamaan, pengelola rumah ibadah, serta lembaga pendidikan keagamaan yang selama ini berperan penting dalam membina generasi muda.

Menutup rangkaian kegiatan, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi I Gusti Made Aditya San Adinatha menyampaikan bahwa Safari Ramadan PLN Group Suluttenggo menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi dan kepedulian sosial PLN kepada masyarakat. “Melalui kegiatan Safari Ramadan ini, PLN ingin terus hadir di tengah masyarakat dan menghadirkan kebahagiaan bagi para penerima manfaat. Kami berharap kegiatan ini dapat mempererat hubungan antara PLN dan masyarakat serta memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar,” ujarnya.

Acara kemudian ditutup dengan tausiah dan doa bersama untuk keberkahan serta kemajuan masyarakat Kabupaten Banggai. (*)