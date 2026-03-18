Vasaka Hotel Makassar Berbagi Kebahagiaan Ramadhan Bersama Anak Yatim

Makassar, Upeks.co.id – Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan 1447 H, Vasaka Hotel Makassar menggelar kegiatan berbuka puasa bersama anak yatim dan karyawan hotel sebagai bentuk kepedulian sosial serta upaya mempererat kebersamaan. Acara yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan ini dilaksanakan di Vasaka Hotel Makassar dan dihadiri puluhan anak yatim dari panti Asuhan An-Nur serta seluruh karyawan hotel. Kegiatan ini menjadi momen berbagi kebahagiaan di bulan yang penuh berkah. Selain mempererat tali silaturahmi, acara berbuka puasa bersama ini juga bertujuan untuk memberikan perhatian serta kebahagiaan kepada anak-anak yatim yang membutuhkan dukungan dan kepedulian dari lingkungan sekitar.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, para peserta juga mendapatkan tausiyah melalui ceramah yang disampaikan oleh Ustadz drs. H. Mahdin Muhammad M. Pdi. dengan tema “Ramadan sebagai pelajaran hidup”. Ceramah tersebut mengajak para peserta untuk menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum memperbaiki diri, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Acara kemudian dilanjutkan dengan doa bersama menjelang waktu berbuka puasa. Setelah itu, seluruh peserta menikmati hidangan berbuka puasa yang telah disiapkan oleh pihak hotel dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan.

Anton Subiyakto selaku Cluster General Manager Vasaka Hotel Makassar, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen hotel untuk terus menghadirkan kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. “Kami sangat senang dapat mengadakan acara berbuka puasa bersama anak-anak yatim dan seluruh karyawan Vasaka Hotel Makassar. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk berbagi kebahagiaan dan mempererat hubungan dengan sesama. Semoga kegiatan ini dapat memberikan kebahagiaan serta membawa kebaikan bagi semua yang terlibat” ujar Anton.

Melalui kegiatan ini, Vasaka Hotel Makassar berharap dapat memberikan dampak positif bagi komunitas sekitar serta menjadi wujud nyata kepeduliaan sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat, khususnya selama bulan suci Ramadan. (*)