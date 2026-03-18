PLN Dapat Dukungan Pemkab Banggai Percepat Pembangunan Transmisi 150 kV Grid Luwuk

Banggai, Upeks.co.id– PT PLN (Persero) terus mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Sulawesi Tengah melalui pengembangan transmisi 150 kV Grid Luwuk guna memperkuat keandalan pasokan listrik di wilayah timur provinsi tersebut. Upaya ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Banggai dalam rapat koordinasi sistem kelistrikan PLN Group Sulutenggo yang digelar di Hotel Estrella Luwuk, Jumat (13/3/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo, General Manager PLN UID Suluttenggo Usman Bangun, serta General Manager PLN UIP Sulawesi I Gusti Made Aditya San Adinatha beserta jajaran manajemen PLN. Turut hadir Bupati Banggai Ir. H. Amirudin Tamoreka, M.M., Bupati Morowali Utara Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, serta Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah Febriyanthi Hongkiriwang, S.Si., Apt.

Dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur kelistrikan ini sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Banggai lima tahun ke depan melalui salah satu program prioritas Gerbang Digital dan Terang, yang menitikberatkan pada percepatan transformasi digital serta pemerataan akses listrik bagi masyarakat.

Bupati Banggai Ir. H. Amirudin Tamoreka, M.M. menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan sistem kelistrikan di wilayahnya. Ia menjelaskan bahwa pasokan listrik untuk wilayah Kabupaten Banggai saat ini dipenuhi melalui infrastruktur kelistrikan yang telah dibangun PLN, termasuk dari Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang berlokasi di Kecamatan Batui. “Keberadaan infrastruktur ketenagalistrikan yang dibangun PLN, mulai dari pembangkit, gardu induk, jaringan transmisi hingga distribusi, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kalaupun sesekali terjadi pemadaman, umumnya disebabkan oleh faktor eksternal seperti gangguan cuaca maupun pohon tumbang,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah Febriyanthi Hongkiriwang, S.Si., Apt. menekankan pentingnya penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan. Menurutnya, tiga wilayah di Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Morowali, Morowali Utara, dan Banggai saat ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga membutuhkan dukungan pasokan listrik yang andal dan merata.

Dalam kesempatan tersebut, PLN juga memaparkan sejumlah tantangan kelistrikan di beberapa wilayah Sulawesi Tengah sekaligus rencana pengembangan jaringan transmisi 150 kV Grid Luwuk sebagai langkah strategis untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di kawasan timur provinsi tersebut.

Pembangunan jaringan transmisi 150 kV Grid Luwuk diharapkan dapat memperkuat sistem interkoneksi kelistrikan di wilayah timur Sulawesi Tengah sekaligus mendukung kebutuhan listrik bagi pertumbuhan kawasan industri, kegiatan ekonomi masyarakat, serta pengembangan wilayah yang semakin dinamis.

Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero) Rizal Calvary Marimbo menyampaikan bahwa selain pembangunan infrastruktur jangka panjang, PLN juga menyiapkan langkah-langkah penanganan jangka pendek dan menengah untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan listrik. Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat saat ini masyarakat tengah menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. “Selain pembangunan infrastruktur jangka panjang, kami juga menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi potensi gangguan listrik dalam jangka pendek maupun menengah. Apalagi saat ini masih dalam suasana bulan Ramadan, sehingga kami memastikan sistem kelistrikan tetap andal hingga perayaan Hari Raya Idulfitri agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman,” ujarnya.

PLN turut memaparkan sejumlah proyek transmisi yang menjadi bagian dari penguatan Grid Luwuk, antara lain pembangunan SUTT 150 kV Poso–Ampana, Ampana–Bunta, Bunta–Luwuk, serta Ampana–Toili yang akan menjadi tulang punggung sistem interkoneksi listrik di wilayah timur Provinsi Sulawesi Tengah.

General Manager PLN UIP Sulawesi I Gusti Made Aditya San Adinatha menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah terhadap rencana pembangunan tersebut. “Kami mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sistem transmisi 150 kV Grid Luwuk. Sinergi ini menjadi modal penting bagi PLN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sekaligus memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Sulawesi,” tutupnya. (*)