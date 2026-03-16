Program Mudik Gratis Aman Sampai Tujuan, PLN Berangkatkan 500 Pemudik dari Makassar

Makassar, Upeks.co.id – Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BP BUMN dan Danantara melalui PT PLN (Persero) menggelar program mudik gratis menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Dengan tajuk “Mudik Aman Berbagi Harapan,” PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) memberangkatkan 500 pemudik dari Makassar ke Surabaya serta Bau-bau menggunakan kapal laut.

Tina (47) beserta suami dan satu anak, pemudik dengan Kapal Laut tujuan Surabaya mengaku sangat terbantu dengan adanya mudik gratis tersebut. “Saya sudah 26 tahun di Makassar merantau. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada PLN atas penyelenggaraan mudik gratis. Semoga mudik gratis senantiasa terlaksana karena sangat membantu ekonomi masyarakat,” ujar Tina.

Sementara itu, Tarmin (52) pemudik tujuan Sukoharjo yang transit di Surabaya juga merasa bersyukur atas persembahan mudik gratis. “Terima kasih PLN atas mudiknya tahun ini, kami dapat merchandise lengkap. Semoga tahun depan ada lagi,” kata Tarmin.

Hadir pada acara seremoni pelepasan mudik gratis di Pelabuhan Soekarno – Hatta, Kota Makassar pada Minggu (15/3), Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman yang menyampaikan terima kasih kepada PLN. “Terima kasih kepada PLN yang senantiasa rutin menyelenggarakan program mudik gratis. Bakti, pengabdian dan juga peduli sosial dari PLN bagi masyarakat ini sangat bermanfaat. Ini adalah bakti yang luar biasa bagi kami di daerah dan terkhusus kami ucapkan terima kasih banyak. Kita doakan semoga PLN sukses dan sehat selalu,” pungkas Andi Sudirman Sulaiman.

General Manager PLN UID Sulselrabar, Edyansyah mengatakan, program ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang diharapkan dapat membantu masyarakat untuk melaksanakan mudik dengan lebih aman dan nyaman.

“Langkah ini didasari oleh komitmen untuk mendukung mobilitas masyarakat Indonesia selama musim mudik Lebaran. Selain itu, hal ini juga merupakan bagian dari upaya bersama perseroan dalam praktik gotong royong, yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan,” ujar Edyansyah.

Ia mengaku bersyukur PLN dapat berkontribusi untuk membantu masyarakat yang ingin mudik dan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. “Kami memahami bahwa momen mudik adalah momen yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat. Kami berharap, dengan adanya program Mudik Aman Berbagi Harapan tahun 2026 ini, perjalanan akan menjadi lebih nyaman, aman sampai tujuan,” kata Edyansyah.

Edyansyah mencatat program Mudik Bersama BUMN yang dilaksanakan oleh PLN UID Sulselrabar merupakan program rutin tahunan yang dimulai sejak tahun 2019. Tercatat sejak tahun 2019, PLN UID Sulselrabar telah memberangkatkan 2.100 pemudik menggunakan moda transportasi kapal laut dan bus.

Ia merinci Mudik Aman Berbagi Harapan tahun 2026 dari PLN berhasil memberangkatkan pemudik dengan moda transportasi kapal laut Makassar – Mamuju 415 pemudik dan Makassar – Baubau sebanyak 85 pemudik yang akan diberangkatkan pada Kamis (19/3).

“Alhamdulillah, minat masyarakat sangat tinggi untuk dapat mengikuti program tahunan BUMN bersama PLN ini. Semoga perjalanan bisa berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat segera berkumpul dengan keluarga di kampung halaman,” ujar Edyansyah.

Edyansyah juga menegaskan PLN akan terus bersiaga menjelang sampai dengan hari raya Idul Fitri 1446 H, PLN UID Sulselrabar menyiagakan 2.315 personel yang tersebar dalam 73 posko. “Petugas kami siaga 24 jam, kami menghimbau apabila terjadi gangguan masyarakat tidak perlu khawatir cukup melapor di aplikasi PLN Mobile agar cepat tertangani,” pungkas Edyansyah

Edyansyah memastikan untuk memberikan rasa nyaman kepada pengguna kendaraan listrik yang ingin bepergian pada momen mudik lebaran, PLN UID Sulselrabar menghadirkan 69 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di jalur mudik Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar), tersebar di 53 lokasi strategis dan dilengkapi personel siaga 24 jam nonstop. (*)