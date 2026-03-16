Mudik Gratis Pertama Pasca Merger XLSMART Berangkatkan 700 Pemudik  

Jakarta, Upeks–Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) kembali menghadirkan program Mudik Bareng Gratis 2026 bagi para mitra pengecer (retailer) serta karyawan perusahaan. Tahun ini, sekitar 700 ratus peserta diberangkatkan menuju berbagai kota tujuan di Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, hingga Jawa Timur menggunakan sejumlah armada bus dan kendaraan pribadi yang telah disiapkan perusahaan.

XLSMART telah menyiapkan 15 unit bus besar, 6 unit Innova, dan 6 unit Alphard. Direktur & Chief Regulatory Officer XLSMART, Merza Fachys serta Direktur & Chief Commercial Officer, David Arcelus Oses bersama jajaran manajemen XLSMART melepas keberangkatan rombongan mudik bareng dari Cibis Park, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (16/3).

Program ini merupakan bentuk apresiasi XLSMART kepada para mitra retailer yang selama ini menjadi ujung tombak distribusi produk dan layanan perusahaan di berbagai daerah. Program ini juga menjadi program mudik bersama pertama yang diselenggarakan oleh XLSMART setelah merger, sekaligus menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan antara perusahaan, karyawan, dan mitra dalam satu ekosistem yang semakin kuat.

Direktur & Chief Regulatory Officer XLSMART, Merza Fachys, mengatakan, program Mudik Bareng ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada para mitra retailer yang selama ini menjadi bagian penting dalam menghadirkan produk dan layanan XLSMART kepada pelanggan di berbagai daerah.

“Kami berharap program ini dapat membantu para mitra untuk pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman sehingga dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga,”ujarnya, Senin (16/3/2026).

Merza menambahkan, tahun ini menjadi semakin istimewa karena merupakan program Mudik Bareng pertama yang diselenggarakan oleh XLSMART setelah merger. Momentum ini menjadi simbol kebersamaan dan semangat baru bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dengan para mitra retailer serta karyawan dalam menghadirkan layanan digital yang lebih baik bagi masyarakat.

Keberangkatan rombongan peserta mudik dilepas secara resmi oleh jajaran manajemen XLSMART dari Cibis Park, Jakarta Selatan. Dalam suasana kebersamaan di bulan Ramadan, acara pelepasan juga diisi dengan kegiatan sosial berupa penyerahan donasi kepada anak-anak panti asuhan, sebagai bentuk kepedulian perusahaan untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat sekitar.

Melalui kegiatan ini, XLSMART ingin menghadirkan semangat Ramadan yang penuh kepedulian, kebersamaan, dan berbagi, sekaligus memberikan makna lebih dalam bagi penyelenggaraan program Mudik Bareng tahun ini.

Untuk meningkatkan kenyamanan perjalanan, para peserta mudik juga mendapatkan berbagai fasilitas tambahan seperti souvenir perjalanan, uang saku, konsumsi selama perjalanan, serta perlindungan asuransi perjalanan.

Selain perjalanan menggunakan bus, sebagian peserta juga mendapatkan pengalaman mudik premium menggunakan kendaraan Toyota Alphard dan Toyota Innova. Mereka merupakan para retailer yang berhasil menjadi pemenang dalam program Sales Racing Competition, yaitu kompetisi penjualan yang diselenggarakan oleh XLSMART untuk mendorong peningkatan performa penjualan mitra outlet.

Para pemenang program tersebut berasal dari berbagai wilayah distribusi di Jabodetabek, antara lain Depok, Bogor, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan hingga Kabupaten Tangerang.

Selain bagi mitra retailer, XLSMART juga menyelenggarakan program mudik bagi karyawan dan keluarga karyawan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan internal perusahaan selama bulan Ramadan. Program ini bertujuan untuk mempererat kebersamaan sekaligus memberikan kesempatan bagi karyawan untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman.

Melalui program ini, XLSMART berharap dapat terus mempererat hubungan dengan para mitra retailer sekaligus memperkuat jaringan distribusi layanan perusahaan di berbagai daerah. Ke depan, para mitra retailer akan tetap menjadi salah satu pilar penting dalam menghadirkan layanan telekomunikasi dan digital yang mudah diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia.(*)