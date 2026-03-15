PLN Imbau Warga Pastikan Keamanan Instalasi Listrik di Rumah Sebelum Mudik Lebaran

MAKASSAR, UPEKS.co.id — General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (UID Sulselrabar), Edyansyah, mengimbau masyarakat memastikan kondisi instalasi listrik di rumah dalam keadaan aman sebelum berangkat mudik Lebaran.

Imbauan tersebut disampaikan Edyansyah usai pelepasan peserta program Mudik Aman Berbagi Harapan Bersama BUMN yang digelar oleh PLN, Minggu (15/3/2023).

Program ini memberangkatkan ratusan pemudik dari Makassar menuju berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan sekitarnya menjelang Hari Raya Idulfitri.

Menurutnya, selain mempersiapkan perjalanan agar lancar dan nyaman, masyarakat juga perlu memastikan keamanan rumah yang ditinggalkan, terutama terkait penggunaan listrik.

“Masyarakat yang akan mudik agar memastikan kondisi kelistrikan di rumah aman. Periksa stop kontak, cabut peralatan listrik yang tidak digunakan, dan matikan beban listrik yang tidak diperlukan agar rumah tetap aman saat ditinggalkan dalam waktu lama,” ujar Edyansyah.

Ia menekankan, langkah sederhana seperti mencabut colokan peralatan elektronik dan mematikan beban listrik yang tidak digunakan dapat mengurangi potensi gangguan listrik maupun risiko kebakaran saat rumah ditinggal dalam kondisi kosong.

Edyansyah juga mengingatkan masyarakat untuk mengecek kembali instalasi listrik sebelum berangkat, sehingga tidak ada peralatan yang masih tersambung tanpa pengawasan.

“Pastikan stop kontak sudah aman dan peralatan listrik yang tidak diperlukan sudah dilepas. Beban listrik yang tidak selalu digunakan sebaiknya dimatikan agar rumah lebih aman saat ditinggalkan dalam waktu lama,” tambahnya.

Melalui program mudik gratis yang diselenggarakan PLN bersama BUMN lainnya, Edyansyah berharap masyarakat dapat pulang ke kampung halaman dengan tenang untuk berkumpul bersama keluarga.

Dia juga berharap perjalanan mudik tahun ini dapat berlangsung aman, nyaman, serta masyarakat dapat kembali ke rumah dengan kondisi yang tetap aman, termasuk dari sisi kelistrikan. (Mimi)