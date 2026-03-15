Kolaborasi Spesial, Festival Delapan dan Musica Studios Gelar Salam Ramadhan 2026

JAKARTA,UPEKS.co.id– Suasana sore Ramadan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, terasa berbeda pada Minggu (15/3/2026). Di tengah ritme kota yang mulai melambat menjelang waktu berbuka, panggung Salam Ramadhan 2026 menghadirkan deretan musisi pop generasi baru yang berhasil memikat perhatian pengunjung di La Piazza.

Acara yang digagas Musica Studios bersama Promotor dan event organizer asal Makassar ini sebagai bagian dari kolaborasi industri musik yang semakin aktif menghadirkan ruang tampil bagi talenta muda.

Sejak sore hari, penonton mulai memadati area konser. Mereka datang bukan hanya untuk menikmati musik, tetapi juga untuk merasakan suasana kebersamaan khas Ramadan yang santai dan hangat.

Salah satu penampilan yang mencuri perhatian datang dari Enau. Musisi yang dikenal dengan lirik-lirik introspektif ini menghadirkan nuansa reflektif yang terasa pas dengan atmosfer Ramadan. Lagu-lagunya disambut hangat oleh penonton yang ikut larut dalam alunan musiknya.

Wajah pop digital juga hadir lewat penampilan Vionita dan Sisca Saras. Keduanya mewakili generasi penyanyi yang tumbuh dari kompetisi musik hingga platform streaming, memperlihatkan bagaimana industri pop Indonesia terus berevolusi mengikuti perkembangan era digital.

Kolaborasi vokal kuat juga tersaji melalui duet Difki Khalif bersama Prinsa Mandagie. Harmoni suara mereka memberikan warna berbeda di tengah rangkaian penampilan sore itu.

Spektrum musik semakin luas ketika Manusia Aksara naik ke panggung dengan pendekatan alternatif modern yang segar. Penampilan mereka menjadi bukti bahwa skena pop saat ini tidak lagi terkotak dalam satu gaya musik saja.

Energi generasi muda turut terasa lewat penampilan Zara Leola dan Mikkyzia. Keduanya membawa nuansa pop remaja yang ringan, ceria, dan dekat dengan audiens Gen Z yang memenuhi area konser.

Selain itu, sejumlah nama lain juga turut meramaikan panggung, seperti Delica Utomo, Yoan, Putri Sashi, dan Janita Gabriela. Kehadiran mereka memperlihatkan bahwa panggung ini bukan sekadar konser biasa, melainkan sebuah showcase lintas generasi dalam lanskap musik pop Indonesia yang terus berkembang.

Di tengah menjamurnya festival musik sepanjang tahun, Salam Ramadhan 2026 menawarkan pengalaman yang berbeda. Musik hadir berdampingan dengan suasana Ramadan yang lebih santai, lebih komunal, dan terasa dekat dengan kehidupan kota menjelang berbuka puasa.

Acara ini juga didukung oleh berbagai ekosistem industri musik, termasuk Sony Music Entertainment Indonesia dan Firefly Records, serta kolaborasi kreatif dari Festival Delapan.

Mungkin bukan festival musik berskala raksasa. Namun justru dari panggung seperti inilah, sering kali lahir momentum penting bagi generasi baru musisi pop Indonesia. (***)