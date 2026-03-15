Pelindo Regional 4 Buka Puasa Bersama Pedagang Asongan Pelabuhan Makassar, Perkuat Kebersamaan di Bulan Ramadan

MAKASSAR, Upeks – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 menggelar kegiatan buka puasa bersama dengan para pedagang asongan di kawasan Pelabuhan Makassar, Sabtu (14/3/2026). Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh kehangatan tersebut dipimpin langsung oleh Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis, bersama jajaran manajemen Pelindo Group Wilayah Kerja Makassar.

Kegiatan ini menjadi momentum mempererat tali silaturahmi antara Pelindo dan para pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem aktivitas di pelabuhan. Selain berbuka puasa bersama, kegiatan juga diisi dengan tausiah Ramadan oleh Prof. Mustari Bosra yang memberikan pesan-pesan spiritual tentang pentingnya kebersamaan, kejujuran, dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Abdul Azis mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang beraktivitas dan mencari nafkah di lingkungan pelabuhan, termasuk para pedagang asongan yang menjadi bagian dari dinamika sosial di kawasan Pelabuhan Makassar.

“Bulan Ramadan adalah momentum untuk mempererat silaturahmi serta menumbuhkan kepedulian dan kebersamaan. Melalui kegiatan buka puasa bersama ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan para pedagang asongan yang setiap hari beraktivitas di sekitar pelabuhan dan menjadi bagian dari ekosistem Pelindo,” ujar Abdul Azis.

Menurutnya, Pelindo tidak hanya berfokus pada pengelolaan operasional pelabuhan, tetapi juga berkomitmen untuk terus membangun hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar serta seluruh pihak yang beraktivitas di kawasan pelabuhan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat hubungan yang baik antara Pelindo dengan masyarakat, sekaligus menghadirkan suasana kebersamaan dan kekeluargaan di bulan suci Ramadan. Di mana pelabuhan bukan hanya pusat aktivitas logistik, tetapi juga ruang interaksi sosial yang harus dijaga keharmonisannya,” tambahnya.

Sementara itu, General Manager Pelindo Regional 4 Makassar, Iwan Sjarifuddin, menyampaikan bahwa kegiatan ini juga menjadi bentuk perhatian Pelindo kepada para pedagang kecil yang turut meramaikan aktivitas di kawasan Pelabuhan Makassar.

“Kami menyadari bahwa para pedagang asongan juga merupakan bagian dari kehidupan sosial di pelabuhan. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini kami ingin menunjukkan bahwa Pelindo hadir tidak hanya sebagai pengelola pelabuhan, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya,” jelas Iwan.

Dia juga berharap kegiatan semacam ini dapat terus memperkuat rasa kebersamaan dan saling menghargai antara seluruh pihak yang beraktivitas di pelabuhan.

“Kami berharap momentum Ramadan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menumbuhkan semangat kebersamaan, saling membantu, dan menjaga keharmonisan di lingkungan pelabuhan,” ujarnya.

Dalam tausiah Ramadan yang disampaikan, Prof. Mustari Bosra mengajak seluruh peserta untuk menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momentum memperkuat nilai-nilai keimanan, kepedulian, dan persaudaraan.

Menurutnya, kebersamaan seperti yang tercermin dalam kegiatan buka puasa bersama tersebut merupakan wujud nyata dari nilai-nilai kemanusiaan yang penting untuk terus dipelihara dalam kehidupan sehari-hari.(rls)