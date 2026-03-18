CLAT Tebar Kepedulian di Bulan Ramadan, Bagikan Takjil ke Pengguna Jalan di Makassar

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan 1447 H, Celebes Law and Transparency (CLAT) berbagi takjil kepada masyarakat pengguna jalan, di Jl Adiyaksa Baru Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Rabu (18/3/2026).

Berbagi takjil tersebut, sebagai bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama dengan menyasar para pengguna jalan, pekerja harian, serta masyarakat yang masih berada di luar rumah menjelang waktu berbuka puasa.

Melalui kegiatan ini, CLAT yang sudah terbentuk sejak 14 tahun lalu itu, ingin menghadirkan nilai kebersamaan dan kepedulian di tengah masyarakat.

Ketua Umum CLAT, Rifki Ramadhan menyampaikan bahwa kegiatan berbagi takjil ini, merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk tidak hanya bergerak dalam isu hukum dan transparansi, tetapi juga hadir langsung memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.

“Berbagi takjil ini adalah bentuk sederhana dari kepedulian kami. Kami berharap apa yang diberikan dapat membantu dan membawa keberkahan, baik bagi penerima maupun bagi seluruh pihak yang terlibat,” ujar Rifki Ramadhan.

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat solidaritas antar anggota serta menumbuhkan semangat gotong royong di bulan penuh berkah ini.

“CLAT berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan-kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat, baik dalam aspek advokasi, edukasi hukum, maupun aksi sosial,” ucap Rifki.

Menjelang akhir bulan suci Ramadan, CLAT berharap semangat berbagi dan kepedulian ini dapat terus terjaga. Tidak hanya di bulan Ramadan tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Momentum ini menjadi pengingat bahwa kebaikan sekecil apapun memiliki arti besar bagi sesama.(Jay)