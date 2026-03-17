Melalui Safari Ramadan, PLN UIP Sulawesi Salurkan Bantuan bagi Yatim Dhuafa dan Santri di Manado

Manado, Upeks.co.id – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menyalurkan bantuan kepada anak-anak yatim dhuafa dan para santri di Kota Manado melalui kegiatan Safari Ramadan yang digelar di Ruang Rapat Maleo, Kantor Unit Pelaksana Proyek (UPP) Sulawesi Utara, Selasa (10/03/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen PLN untuk berbagi kebahagiaan serta mempererat silaturahmi dengan masyarakat di bulan suci Ramadan.

Dalam kegiatan tersebut, PLN menyalurkan santunan kepada 10 anak yatim dhuafa beserta 1 pembina dari Panti Asuhan Hidayatullah Tomohon, serta 10 santri beserta 1 pembina dari Pondok Pesantren Darul Istiqomah Manado. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Manager UPP Sulawesi Utara kepada perwakilan penerima manfaat.

Kegiatan Safari Ramadan ini juga dihadiri secara daring oleh General Manager PLN UIP Sulawesi beserta jajaran manajemen, serta dihadiri secara langsung oleh pegawai dan Tenaga Alih Daya (TAD) UPP Sulawesi Utara bersama para penerima manfaat.

Selain santunan kepada anak-anak yatim dan santri, PLN juga memberikan bingkisan Ramadan berupa bantuan dana bagi Panti Asuhan Hidayatullah Tomohon dan Pondok Pesantren Darul Istiqomah Manado. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para santri dan anak-anak panti selama menjalani kegiatan belajar serta ibadah di bulan Ramadan.

Manager PLN UPP Sulawesi Utara, Muhammad Arfah Aboe Kasim, mengatakan bahwa kegiatan Safari Ramadan menjadi momentum bagi PLN untuk memperkuat nilai kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama. “Melalui kegiatan ini kami berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat serta menambah kebahagiaan bagi anak-anak yatim dhuafa dan para santri dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan. Kami juga ingin terus menumbuhkan nilai integritas, kebersamaan, serta semangat dalam menjalankan tugas sehingga PLN dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, General Manager PLN UIP Sulawesi, I Gusti Made Aditya San Adinatha, menuturkan bahwa Safari Ramadan merupakan salah satu bentuk komitmen PLN untuk terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kami berharap bantuan yang diberikan dapat membawa kebahagiaan bagi para penerima. Kehadiran PLN tidak hanya melalui penyediaan listrik yang andal, tetapi juga melalui berbagai kegiatan sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tutupnya. (*)