IKA UNM Gelar Amaliah Ramadan, Bagikan 1.000 Paket Sembako dan Kunjungi Panti Asuhan

MAKASSAR, Upeks.co.id – Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (IKA UNM) kembali menggelar kegiatan Amaliah Ramadan 2026 yang dipusatkan di pelataran Menara Phinisi UNM, Kampus Gunungsari Baru UNM, Selasa (17/3/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum silaturahmi sekaligus wujud kepedulian alumni kepada almamater dan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, IKA UNM membagikan sebanyak 1.000 paket sembako serta melakukan kunjungan ke sejumlah panti asuhan di Kota Makassar.

Pelaksana Tugas Rektor UNM, Farida Patittingi, menyampaikan apresiasi atas kontribusi alumni dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan kampus.

Menurutnya, peran alumni sangat strategis dalam kemajuan universitas.

“Pengelolaan universitas tidak bisa lepas dari alumni. Kepedulian mereka luar biasa terhadap almamater. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua Umum DPP IKA UNM beserta seluruh jajaran dan alumni,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa alumni merupakan pilar utama dalam membangun reputasi dan kemajuan perguruan tinggi. “UNM bisa besar dan hebat karena kehebatan alumninya. Karena itu, mari kita terus memperkuat kebersamaan dan kekeluargaan,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Farida juga mengingatkan pentingnya kepedulian di semua lini, baik pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun alumni. Ia turut mengajak seluruh civitas akademika menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan kampus secara bersama-sama.

Sementara itu, mewakili Ketua Umum IKA UNM, A. Abd. Waris Halid, berharap kegiatan Amaliah Ramadan ini membawa manfaat dan keberkahan, khususnya di penghujung bulan suci.

“Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan membawa berkah, serta paket yang diberikan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat yang menerima,” ungkapnya.

Ketua Harian DPP IKA UNM, Hasnawi Haris, menambahkan bahwa kegiatan Amaliah Ramadan merupakan agenda rutin yang terus dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian sosial alumni.

“Tahun ini kami membagikan 1.000 paket sembako dan juga melakukan kunjungan ke beberapa panti asuhan di Makassar,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, IKA UNM berharap semangat berbagi dan kebersamaan terus terjaga, sekaligus memperkuat hubungan antara alumni, kampus, dan masyarakat luas.(*)