Mudik Lebaran Lebih Aman dan Hemat, Ini Tips ala BRI

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H, masyarakat Indonesia mulai bersiap melakukan perjalanan mudik. Untuk mendukung kelancaran perjalanan tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) membagikan sejumlah tips agar mudik tetap aman, nyaman, dan hemat.

Regional CEO BRI Makassar, D. Argo Prabowo, mengatakan ada lima hal penting yang perlu diperhatikan pemudik.

Pertama, memastikan asupan nutrisi tetap tercukupi selama perjalanan guna menjaga kondisi tubuh tetap prima. BRI sendiri telah hadir di lebih dari 4.000 lokasi kuliner dengan dukungan transaksi melalui EDC dan QRIS yang memudahkan pembayaran.

Kedua, kata Argo, pemudik diimbau untuk mengecek kondisi kendaraan sebelum digunakan. BRI juga bekerja sama dengan SPBU Pertamina dengan menyediakan kemudahan pembayaran non-tunai melalui fitur Direct Debit BRI di aplikasi MyPertamina.

Ketiga, memastikan saldo uang elektronik BRIZZI mencukupi, terutama bagi pemudik yang menggunakan jalan tol. Pengisian saldo dapat dilakukan melalui aplikasi BRImo secara real time. Selain itu, kartu BRIZZI juga tersedia di berbagai rest area.

Keempat, pentingnya menjaga kualitas istirahat selama perjalanan. Untuk mendukung hal tersebut, BRI menyediakan berbagai promo di lebih dari 50 hotel yang dapat diakses melalui website resmi BRI, aplikasi BRImo, maupun Asisten Virtual Sabrina.

Kelima, pemudik diminta memastikan ketersediaan koneksi internet yang memadai, baik untuk kebutuhan navigasi maupun akses layanan digital perbankan. Saat ini, BRImo menyediakan lebih dari 100 fitur layanan keuangan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

Argo menambahkan, BRI juga terus mengedukasi nasabah agar waspada terhadap berbagai modus kejahatan perbankan. Nasabah diimbau untuk rutin mengganti PIN serta menjaga kerahasiaan data pribadi seperti nomor kartu, CVV, dan kode OTP.

“Selama periode libur Lebaran, BRI memastikan layanan pelanggan tetap berjalan optimal melalui Contact BRI yang dapat diakses 24 jam melalui call center 1500017, WhatsApp Sabrina di 0812 1214 017, Pusat Bantuan BRImo, serta media sosial resmi BRI,” jelas Argo, Selasa (17/3/2026).

Selain itu, sambung dia, BRI juga didukung jaringan layanan yang luas di wilayah Sulawesi, Maluku, dan sekitarnya, meliputi 1.219 ATM dan CRM, 7.974 EDC merchant, 246.174 merchant QRIS, serta 70.136 Agen BRILink.

Dukungan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat selama periode mudik Lebaran. (eky)