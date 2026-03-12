Dibuka Secara Nasional, Dinas Ketahanan Pangan Enrekang Gelar Gerakan Pangan Murah

ENREKANG, UPEKS.co id–Gerakan Pangan Murah Nasional, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang dilaksanakan di Taman Kota Patung Sapi, Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Rabu (11/3/2026). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan Ramadan dan Idul Fitri 1447 H/2026 M.

Kegiatan dibuka serentak se Indonesia oleh Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Badan Pangan Nasional RI Brigjen Pol Hermawan, SIK, MM melalui Zoom Meeting.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang drg. Sri Siswaty Zainal mengatakan, kegiatan Gerakan Pangan Murah tersebut merupakan tindak lanjut surat Gubernur Sulawesi Selatan terkait pelaksanaan Gerakan Pangan Murah serentak di seluruh Kabupaten/Kota menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2026.

Kegiatan ini dihadiri oleh Pj. Sekda Enrekang Dr. Zulkarnain Kara, Ketua 1 TP-PKK Kabupaten Enrekang Ny. Adinda Tenri Liwang, Ketua DWP Enrekang Ny. Amie Zul, Asisten II Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Kepala Dinas DTPHP, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, Kabag Ekonomi dan juga pihak Bulog.

“Beragam jenis bahan pokok di sediakan seperti beras SPHP, minyak, gula, tepung terigu, cabe, lombok besar, jeruk nipis dan masih banyak lagi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Champion Cabe Laskar Pelangi Salo Dua dan beberapa pelaku UMKM. Antusias masyarakat sangat positif mengingat akses dan berbagai pangan di siapkam di kegiatan GPM tersebut,” kata Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang drg. Sri Siswaty Zainal.

Mantan Kabid Kesmas Dinas Kesehatan iji mengatakan, Program tersebut bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah terutama menjelang Idul Fitri.

“GPM ini adalah salah satu langkah konkrit Pemerintah Enrekang bagaimana terus melakukan penanganan inflasi serta menjaga ketersediaan pangan terutama menjelang HBKN. Kami berharap kegiatan GPM ini terus berjalan untuk membantu masyarakat dalam kemudahan akses mendapatkan kebutuhan pokok serta menjaga daya jangkau beli masyarakat melalui GPM,” lanjutnya.

Pemerintah Kabupaten Enrekang melalui GPM terus bergerak dan tetap berkomitmen bagaimana pemerintah hadir menyapa Desa melalui GPM bergerak.

“Insyaallah hari Kamis kita akan bergerak lagi ke Kecamatan Masalle untuk melaksanakan GPM dengan menyediakan kebutuhan pokok masyarakat,” tutupnya.

Kegiatan kali ini Pemerintah menyiapkan Beras 14 ton, Minyak goreng 840 liter, gula pasir 600 kg, terigu 600 kg, telur, cabe besar dan rawit, bawang merah, daun bawang, kol, daun bawang, tomat, melon, jeruk Sunkist, jeruk nipis dan aneka kerupuk dan semua ludes terjual.

Perlu diketahui bahwa GPM ini menyediakan Pangan dengan Harga beras 60 ribu/5 kg, minyak kita 15 ribu/liter, minyak goreng befood 19 ribu perliter, gula pasir 18 ribu perkilo, terigu 10.500 perkilo, telur 56 satu rak, bawang merah 18 ribu perkilo, cabe rawit 30 ribu perkilo. (sry)