Kapolres Bulukumba Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2026

BULUKUMBA, UPEKS–Kepolisian Resor (Polres) Bulukumba menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2026 dalam rangka pengamanan arus mudik dan perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Apel Polres Bulukumba dan dipimpin langsung oleh Kapolres Bulukumba, AKBP Restu Wijayanto, S.I.K.

Apel gelar pasukan ditandai dengan penyematan pita tanda dimulainya Operasi Ketupat 2026 kepada empat perwakilan personel dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres Bulukumba membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan secara serentak di seluruh jajaran.

Dalam amanatnya disampaikan bahwa apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir terhadap kesiapan personel, sarana dan prasarana sebelum pelaksanaan tugas kemanusiaan dalam pengamanan Idulfitri.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen serta sinergitas lintas sektoral dalam rangka menyukseskan Operasi Ketupat 2026, sehingga pelaksanaan mudik dan perayaan Idulfitri 1447 H dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan lancar.

“Guna memastikan keamanan seluruh rangkaian perayaan Idulfitri dan libur Lebaran, Polri dengan didukung TNI dan stakeholder terkait menyelenggarakan Operasi Ketupat 2026 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia selama 13 hari, mulai tanggal 13 hingga 25 Maret 2026,” demikian amanat Kapolri yang dibacakan Kapolres.

Di wilayah Kabupaten Bulukumba, Polres Bulukumba mendirikan tiga pos pengamanan dan pelayanan, yakni Pos Pelayanan di kawasan Pelabuhan Bira, Pos Terpadu di Kota Bulukumba tepatnya di depan Kantor Satlantas Polres Bulukumba, serta Pos Pengamanan di depan Pasar Tanete, Kecamatan Bulukumpa.

Operasi ini melibatkan sebanyak 100 personel Polres Bulukumba yang didukung oleh personel Kodim 1411/Blk, Denpom, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan, serta BPBD Kabupaten Bulukumba.

Untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas selama musim mudik dan libur Lebaran, Polri juga akan melakukan pendataan terhadap rumah-rumah kosong yang ditinggalkan pemudik serta menyediakan layanan penitipan kendaraan bermotor di kantor kepolisian guna memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres Bulukumba juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta apel serta tamu undangan yang hadir.

“Terima kasih atas kehadiran seluruh peserta apel dan undangan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan serta selamat merayakan Hari Raya Idulfitri 1447 H bagi yang merayakan. Semoga di bulan yang penuh rahmat ini kita senantiasa dilimpahi ampunan dan keberkahan dalam menyambut hari kemenangan,” ujarnya.

Kapolres menambahkan bahwa keberhasilan Operasi Ketupat merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur yang terlibat.

“Keberhasilan Operasi Ketupat ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu terus tingkatkan soliditas dan sinergitas dalam setiap pelaksanaan tugas. Bersama kita wujudkan Mudik Aman, Keluarga Bahagia,” tegasnya.

“Selamat bertugas. Jadikan tugas mulia ini sebagai kehormatan, setiap tantangan sebagai panggilan tugas, serta setiap pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara sebagai ladang ibadah untuk mendapatkan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa,” tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Bulukumba Kompol H. Syafaruddin, S.H., para Pejabat Utama (PJU) Polres Bulukumba, serta para Kapolsek jajaran. Sementara tamu undangan berasal dari unsur TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP Kabupaten Bulukumba.

Adapun peserta apel terdiri dari satu peleton personel Kodim 1411/Blk, gabungan personel Polres Bulukumba, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD, PSC Dinas Kesehatan, serta anggota Pramuka Saka Bhayangkara. (sufri)