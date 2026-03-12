KFC di Maros Tunggak Pajak Rp226 Juta, Bapenda Beri Ultimatum

MAROS — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Maros mencatat tunggakan pajak dari salah satu perusahaan makanan waralaba siap saji KFC, dengan total mencapai Rp226.621.871.

Tunggakan tersebut terakumulasi selama tiga bulan berturut-turut hingga Maret 2026.

Kepala Bapenda Maros, M Ferdiansyah, mengungkapkan pihaknya telah mengirimkan surat teguran kepada perusahaan tersebut. Namun hingga kini belum terlihat langkah dari pihak perusahaan untuk melunasi kewajiban pajaknya.

Ia merinci, tunggakan pertama sebesar Rp64.637.605 yang seharusnya dibayarkan paling lambat pada 5 Januari 2026.

Pada periode kedua, pajak yang belum dibayarkan mencapai Rp90.165.720 dengan batas waktu pembayaran 7 Februari 2026.

“Untuk bulan ketiga, nilai pajak yang belum disetor sebesar Rp71.818.546 dan jatuh tempo pada 5 Maret 2026,” ujar Ferdiansyah.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Bapenda Maros, Ilham Ruslan, menyebutkan pihaknya telah dua kali melayangkan surat teguran kepada perusahaan tersebut.

Bapenda masih memberi kesempatan kepada manajemen perusahaan untuk segera melunasi tunggakan pajak dalam waktu sepekan.

“Apabila dalam waktu sepekan belum ada langkah konkret dari perusahaan, kami terpaksa memasang baliho yang menyatakan perusahaan tersebut menunggak pajak,” tegas Ilham.(alf)