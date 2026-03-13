Pastikan Kesiapan Pengamanan Mudik, Kapolres AKBP Rise Cek Pos Pam dan Pos Yan Ops Ketupat 2026

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Rise Sandiyantanti meninjau langsung Pos Pengamanan (Pos Pam) dan Pos Pelayanan (Pos Yan) yang didirikan dalam rangka Operasi Ketupat 2026 di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar.

Pengecekan tersebut, dilakukan untuk memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pengamanan arus mudik menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Rise Sandiyantanti mengatakan, pengecekan ini penting untuk memastikan seluruh pos pengamanan berfungsi secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Operasi Ketupat merupakan operasi kemanusiaan yang bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa dan melakukan perjalanan mudik untuk merayakan Idulfitri bersama keluarga,” ujarnya, Jumat (13/3/2026).

Menurutnya, kesiapan personel, kelengkapan fasilitas, serta sistem pelayanan di Pos Pam dan Pos Yan harus benar-benar dipastikan agar masyarakat yang melakukan perjalanan melalui kawasan Pelabuhan Makassar dapat merasa aman dan nyaman.

“Kami ingin memastikan seluruh personel siap menjalankan tugas, baik dalam pengamanan, pengaturan arus lalu lintas, maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan selama perjalanan mudik,” jelasnya.

Sementara itu, Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil menjelaskan bahwa keberadaan Pos Pam dan Pos Yan merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat selama momentum mudik Lebaran.

“Pos pengamanan ini tidak hanya berfungsi untuk pengamanan, tetapi juga sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat dan pemudik yang membutuhkan bantuan maupun informasi selama perjalanan,” kata Aipda Adil.

Ia menambahkan bahwa Polres Pelabuhan Makassar berkomitmen memberikan pengamanan maksimal selama Operasi Ketupat 2026, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa serta merayakan Hari Raya Idulfitri dengan aman, tertib, dan nyaman.

Dengan adanya pengecekan langsung oleh Kapolres Pelabuhan Makassar, diharapkan seluruh pos pengamanan yang didirikan dalam rangka Operasi Ketupat 2026 dapat berjalan optimal.

Sehingga arus mudik di wilayah Pelabuhan Makassar dapat berlangsung lancar, aman, dan kondusif menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah.(Jay)